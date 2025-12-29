畫面曝光！母載8歲兒擦撞自小客 摔車雙雙送醫

〔記者陳建志／台中報導〕台中鍾姓女子(45歲)昨天下午3點多騎機車載8歲的兒子行經公益路外側車道時，疑因突然往內側靠，撞上直行由王姓男子(35歲)駕駛的自小客車，造成機車摔車，鍾女和兒子都受傷，所幸送醫僅手腳擦挫傷，雙方經酒測都無酒精反應，詳細肇事經過和責任，警方將調閱監視器釐清。

這起車禍發生在昨天下午3點30分左右，當時王姓男子(35歲)駕駛自小客車，行駛在公益路外側車道，鍾姓女子(45歲)則騎機車載著8歲的兒子同樣在外側車道，當時鍾女原本騎在王男的前方，後來王男靠近鍾女的機車，鍾女稍微往內側靠，瞬間與王男的右前車頭撞上，鍾女的機車失控摔車，鍾女和兒子都摔倒受傷。

鍾女摔車後，和後方搭載的兒子兩人都手腳擦挫傷，所幸經送醫救護，兩人都意識清醒，雙方駕駛經酒測，酒測值都為0。警方已調閱監視器還原事故經過，詳細肇因待鑑定單位或法院研判釐清。

台中市警局第一分局呼籲，用路人應遵守交通規則，行車時並應保持安全距離及注意路況，避免意外發生。

