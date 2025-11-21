畫面曝光！烏克蘭單兵太神 肩射擊落俄巡弋飛彈

〔記者陳成良／台北報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，烏克蘭軍方公布一段震撼畫面，顯示其機動火力小組創下罕見戰果。一名士兵僅憑肩射式的FN-6可攜式防空飛彈(MANPADS)，硬是在幾秒內鎖定、發射，成功攔截了一枚正飛向西部城市的俄軍「口徑」(Kalibr)巡弋飛彈。

烏克蘭武裝部隊支援部隊司令部指出，這次精準打擊由上等兵德米特羅(Dmytro)執行。面對低空飛行、軌跡複雜且設計用來躲避防空網的巡弋飛彈，他只有短短幾秒鐘的時間進行反應。用肩射系統攔截此類目標幾乎是不可能的任務，充分展現了操作員的過人技術與冷靜。

廣告 廣告

支援部隊司令部發布了攔截當下的影片以及飛彈殘骸照片，並報告：「精準發射，口徑飛彈在空中被摧毀。」畫面顯示飛彈被擊中後在空中爆散，化為火球。軍方強調，這類交戰不僅需要技術，更仰賴4人小組的高度紀律與協調。

德米特羅回憶起那生死攸關的瞬間，形容當時所有情緒都消失了。「在發射的那一刻，世界縮小到只剩下雷達顯示器和一個按鈕。你明白犯錯的代價就是某人被毀掉的生活。那時只有計算、紀律、清晰與責任。」

報導也提到，相較於此次成功的攔截，近日擊中烏克蘭西部城市特諾皮爾(Ternopil)高層住宅的俄軍Kh-101巡弋飛彈，經檢查發現是幾個月前才製造的新品，顯示俄羅斯儘管受到制裁，仍持續生產遠程精準武器。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國大量遊客將湧入！ 韓國網友嚇壞：乾脆我們也來「台灣有事」

自由說新聞》烏軍F-16飆速追俄飛彈直擊！美拋「終戰計畫」專家揭這點問題大

退票逾50萬張仍擋不住 中國人衝日本爽喊：便宜又好走

烏克蘭恐割地讓步！美提終戰計畫 白宮：對俄烏雙方都有好處

