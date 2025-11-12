畫面曝光！相隔半年…屏東萬丹泥火山再度噴發「3口爆漿竄烈焰」

記者朱俊傑、簡榮良／屏東報導

輕度颱風鳳凰暴風圈接觸陸地，地底下也蠢蠢欲動！屏東縣萬丹鄉泥火山於今（12）日清晨5時許再度噴漿，約2公尺高，伴隨烈焰3口齊發，傳出陣陣如地鳴聲，高溫煙霧瀰漫震撼；而這也是繼6月後，相隔半年再度噴發，這回有3個噴發點，一個在皇源聖殿旁、一個在附近樹林裡，還有一個在住宅前方空地。農田與泥火山僅一線之隔，人類渺小無法對抗大自然，只祈求手下留情。

相隔半年再度噴發，這回有3個噴發點。（圖／翻攝畫面）

不定時炸彈又來了！清晨5時許，萬丹鄉泥火山再度噴發，高度約2公尺，滾滾泥漿伴隨濃煙，地鳴發出如哀嚎聲，場面壯觀，由於泥火山噴發沒準則，是不定期的，每回噴發就有多達10幾公頃範圍農作物毀損、排水系統阻塞，困擾在地居民4、50年；地方居民說，泥火山噴出來的泥漿土屬國有土，不能任意清除運走，堆積如山十分頭痛。

泥火山噴發後，大夥趕緊將泥漿引流到大排水溝。（圖／翻攝畫面）

屏東縣議員許展維詢問縣府後，確認私有土地噴出地表的泥火山泥漿，因不屬礦業法規定礦種，非屬國有財產，只需經業管單位申請即可移除，但難保噴發後流程又得再跑一次。這次噴發，許展維也在現場，趕緊將泥漿引流到大排水溝。

屏東縣政府曾指出，屏東縣萬丹鄉的泥火山，位於萬丹和新園兩鄉交界處，是台灣唯一會噴火的泥火山，噴發時間不定，平日沉靜如同死火山，但一旦噴發，烈焰衝天、泥漿四散噴湧，景象十分壯觀，且噴出的灰色泥漿匯成大泥塘，經過太陽長期曝曬後，泥漿還會龜裂成天然的幾何圖案。

農作物與泥火山一線之隔，農民一顆心懸在那裡。（圖／翻攝畫面）

