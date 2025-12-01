畫面曝光！竹東男馬路違停被叭 氣到「拿槍恐嚇」嗆聲…手還一邊抖

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣竹東鎮昨（30）日晚間發生一起驚險行車糾紛！一名男子在長春路上因前方轎車違停擋住去路，於是按喇叭示警，但卻引來一名暴怒的車主，對方開了車門直接拿了槍枝，一臉兇狠的在馬路上叫罵，警方獲報到場，雙方已經離去，將循線追緝拿槍的駕駛到案。

駕駛行經竹東長春路被違停車擋路。（圖／翻攝自《洪門黑豪山》）

畫面中可見，直行的駕駛被前方紅色轎車擋住去路，想超車，又被對向的車卡死，於是按了喇叭提醒車主移車，但沒想到，車主一臉不悅的出現，雖然開了車門，但不是開車，幾秒鐘後，他從車上拿出一把短槍，對著駕駛叫囂恐嚇。

廣告 廣告

車主不滿被叭，開車門持槍恐嚇。（圖／翻攝自《洪門黑豪山》）

警方指出，案件發於11月30日17時許，地點在竹東鎮長春路一段 265 號前，當時為路人報案，稱目擊行車糾紛並看到有人疑似亮槍。警員趕抵現場時，涉事雙方皆已離去。警方後續依規定受理，並調閱周邊監視器與車牌資料，正積極追查涉案男子的身分。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

花5萬換3600元罰單！「寵物電動車」不是車…「40人被騙上路」告詐欺

差1秒放警示牌！貨車「直直衝」撞警車…2警腦震盪送醫 恐怖追撞畫面曝

處理台68障礙物！竹東警車遭「小貨車追撞」噴飛掛中央護欄 2警傷勢曝

老忘開會！6旬科技主管竟「失智早期」1新療法…搶回大腦「黃金時間」

