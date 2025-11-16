畫面曝光！美軍魚鷹機加勒比海夜間起降 「南方之矛」行動啟動
〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Army Recognition》引述美國南方司令部(USSOUTHCOM)的消息，美國陸戰隊第22遠征支隊(22nd MEU)的MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機，正於加勒比海從「硫磺島號」兩棲突擊艦(USS Iwo Jima)上執行夜間飛行任務。此一活動的時機，正值委內瑞拉周邊區域持續不穩之際。
這項行動屬於新啟動的「南方之矛」(Operation Southern Spear)反毒任務，旨在打擊販毒網路，並加強西半球安全合作。第22遠征支隊為海上危機反應部隊，具備攔截支援、沿岸偵察、非戰鬥人員撤離與人道救援等能力。
其航空戰力的核心為MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機。此機型結合了垂直起降的靈活性與固定翼飛機航程和速度，能以超過時速445公里的速度，運送20至24名全副武裝的陸戰隊員，為美軍在加勒比海廣闊的地理範圍內，提供了顯著的機動優勢。
此次夜間訓練包含微弱光線進場、夜視鏡操作與艦上起降，對低能見度下的緊急撤離、人道物資投送及海上攔截任務至關重要，尤其販毒船隻多在夜間行動。
若區域情勢惡化，第22遠征支隊可協助撤離人員、提供醫療與人道支援，或在夥伴國要求下確保港口與機場安全。
將具備夜間作戰能力的「魚鷹」整合進「南方之矛」行動，標誌著美軍正朝向在加勒比海建立一個更敏捷、更具持續性軍事存在的部署轉變。文章指出，此舉是為了應對日益增加的販毒集團活動、犯罪組織使用海上無人載具，以及圍繞委內瑞拉的不確定性，確保美軍在區域高度動盪時期能全天候快速反應。
