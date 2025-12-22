畫面曝光！苗栗翁晨運過馬路 遭21歲男開車猛撞彈飛20公尺慘死

【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣竹南鎮1名85歲陳姓老翁，今天（22日）清晨5時許出門晨運，行走於行人穿越道過馬路時，遭到1輛由21歲何姓男子疾駛而來的自小客車撞擊，陳翁彈到前擋風玻璃後被撞飛20公尺，送醫不治。警方初步排除何男酒駕、毒駕因素，詳細事故原因待查，全案依過失致死罪偵辦。

警方初步調查，85歲陳姓男子今天清晨出門運動，5時41分於竹南鎮光復路與自強街口行走於行人穿越道時，與一輛沿光復路北往南行駛之自小客車發生碰撞。

廣告 廣告

根據監視器畫面，當時路口燈號疑為閃燈，陳姓老翁行走於行人穿越道上，過了道路中心後，遭右側疾駛而來的轎車猛烈撞擊，陳翁重摔在前擋風玻璃上再被撞飛約20多公尺遠。肇事轎車前擋風玻璃被撞破一個大洞，可見撞擊力道猛烈。

陳姓老翁當場沒有呼吸心跳，經送護車送醫搶救仍宣告不治。肇事駕駛21歲何姓男子酒測值0，車內沒有發現毒品，經檢測初步排除毒駕，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

竹南分局提醒，汽機車駕駛人行經路口及行人穿越道時，應減速慢行、提高警覺，駕駛人務必注意前方行人動態，行人亦應遵守交通號誌，共同維護道路交通安全。

肇事轎車前擋風玻璃撞出一個大洞。民眾提供

陳姓老翁被撞飛20公尺，傷重不治。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

獨家｜王齊麟婚宴和蕭敬騰「撞廳」！砸300萬席開85桌 甜點有小巧思

獨家｜酒駕男撞死女清潔員 1張照害「這家店」被誤會！木瓜媽：超不爽

