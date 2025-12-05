畫面曝光! 陸軍彰化演練出包 榴彈擊中民宅、樹木也遭殃

首次上稿 12-04 22:36更新時間 12-05 10:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕陸軍4日在彰化縣溪州鄉進行實砲射擊演練時，一枚155公厘榴彈失控，偏離預定目標，飛向附近社區村落，造成3戶民宅遮雨棚、鋁門、樹木及磚牆受損，幸無人受傷。軍方事後緊急尋獲砲彈，並致贈慰問金、承諾修繕，鄉公所已要求陸軍加強安全防護。

這起事件發生在4日上午9時許，當時演練砲聲隆隆，一枚砲彈突然朝溪州鄉大庄村方向飛去。現場監視畫面顯示，一間民宅旁的大樹突然遭砲彈撞擊後倒下，瞬間煙霧瀰漫，而砲彈又擦過第二戶民宅的門框，再撞到第三戶民宅的磚牆，最後掉在地上，形成凹洞，而第三戶民宅的屋頂，疑因其他物品飛濺，造成鐵皮屋頂有破洞等毀損。

第一戶民宅的夫婦，當時正在遮雨棚下準備早餐，聽聞巨響與撞擊聲，又見鄰居樹木應聲折斷，嚇得停下手邊煮食，當下只聽到巨響和門板震動，完全不知道發生何事，直到調閱監視器畫面才驚覺「砲彈打到家裡來！」；第三戶居民也聽到牆壁遭撞擊，出門竟見一顆砲彈躺在地上，嚇得不敢靠近。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，4日上午9時30分時許，砲測中心進訓部隊於濁水溪北岸執行火砲射擊訓練時，因不明原因造成155公厘榴彈誤落民宅事件，造成3戶民宅局部受損，幸無居民受傷。事後指揮官立即赴現場慰問居民表達歉意，也獲得住戶諒解。

陸軍教準部表示，事件發生後即由專業人員偕同司令部編組專案小組前往調查，釐清事故發生原因。

