畫面曝光！馬杜洛戴眼罩、耳機、站姿 川普：攝於「硫磺島號」

美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛夫婦押回美國。美國總統川普台灣時間今（1/4）凌晨在社群媒體公布一張馬杜洛在美艦「硫磺島號」畫面，畫面中他是站姿，眼睛被眼罩遮著、耳上有大型類耳機裝置，手上拿著一瓶水、身著灰色運動夾克與灰色Nike運動褲。

美國總統川普（Donald Trump）稍早接受福斯新聞訪問時透露，馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦身在美艦「硫磺島號（USS Iwo Jima）」。

川普隨後於社群媒體公布一張遭美軍抓獲的馬杜洛照片，並指這攝於「硫磺島號」上。畫面中的馬杜洛身穿灰色運動夾克、灰色Nike抽繩運動褲，手裡拿著一瓶水，眼睛被黑色眼罩遮住，耳上戴著類大型耳機裝置。

和馬杜洛一起被抓走的第一夫人希莉亞（Cilia Adela Flores de Maduro）不在照片中，無法得知是否關押於同處。

