畫面曝光！8旬翁機車煞不住撞「穿越行人」 他噴飛滾圈下秒躺地OHCA

記者莊淇鈞、林昱孜／台北報導

新北市三重區發生機車撞行人車禍，監視器畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區今（1）日機車撞行人事故，導致行人當場失去呼吸心跳，送醫搶命。警方調查，行人違規跨越雙黃線穿越馬路，導致當時直行忠孝路的機車閃避不及當場撞上，3人全數倒地送醫救治，車禍撞擊瞬間畫面曝光，詳細事故原因及肇事責任，仍待警方調查。

新北行人違規跨越雙黃線穿越馬路，遭到老翁騎車撞上，當場OHCA。（圖／翻攝畫面）

新北行人違規跨越雙黃線穿越馬路，遭到老翁騎車撞上，當場OHCA。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面拍下，行人雙手提著東西，從人行道右轉走向大馬路，接著違規穿越馬路，才剛跨越雙黃線，下一秒就遭機車猛撞，整個人倒地滾了一圈，下秒動也不動。另一個監視器角度拍下，當時多輛機車正常行進，但行人卻沒有要停的意思，其中由吳姓老翁騎乘的機車，來不及閃，當場撞上。

廣告 廣告

行人遭撞倒地失去呼吸心跳，現場拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面）

警消獲報趕到現場緊急將人送醫救治，行人因為傷重當場失去呼吸心跳，送往北市馬偕醫院；騎士江翁（84歲）與乘客吳女（83歲）則意識清醒、擦挫傷，送往市立三重醫院救治。詳細事故原因及肇責，將由警方進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

跨年驚魂！桃園男不爽丟工作「持刀槍假應徵真搶劫」 2警腿部中彈

免費1.2萬個發完！元旦掀「保溫瓶之亂」 大媽用搶的飆罵公所：很不行

前鄉代兒「勒、撞、輾」涉虐殺28歲女友 家屬元旦淚招魂：她留下2幼子

男大生高雄跨年車禍收魂！媽2026淚迎兒破碎屍 咖啡新星唯一貼文惹哭網

