畫面曝！小貨車暴衝「飛越」分隔島「險擊落特斯拉」車主嚇壞：歷劫重生

記者羅欣怡／台北報導

小貨車撞擊中央分隔島後還繼續暴衝。（圖／翻攝畫面）

台北市內湖區內湖路一段、西湖捷運站前，20日下午發生一起驚險交通事故。一輛自小貨車失控開上中央分隔島後，180度大迴轉到對向車道，一輛特斯拉正好經過，駕駛反應迅速閃過，過程相當驚險，畫面也被後方車輛行車紀錄器拍下並在社群平台曝光，引發網友熱議。

20日13時45分許，周男駕駛小貨車行經台北市內湖路一段357號前，行駛在內線車道的他，疑似因煞車操作不當，導致車輛左前車頭撞擊中央分隔島而肇事。

險些撞擊直行的特斯拉。（圖／翻攝畫面）

從畫面可見，小貨車突然往左側偏移，撞上分隔島後連擋風玻璃都瞬間噴飛，但車子還沒停下，越過了分隔島，180度大迴轉後停在車道上。當下，一輛直行的特斯拉經過即時閃避，車主在貼文中驚魂未定地表示：「稍早在西湖捷運站前面，差點沒了……左側飛來一台3噸半的貨車，下意識側閃了一下，好險歷劫重生。」

小貨車擋風玻璃噴飛，地上也刮出長長的痕跡。（圖／翻攝畫面）

警方指出，事故發生後，周男未受傷，意識清楚，無生命危險，經酒測確認並無酒後駕車情事。警方已完成事故現場處理，並蒐集案摘資料、現場照片4張及1則CCTV影像，作為後續肇事責任釐清依據。

內湖分局提醒，用路人行經市區主要幹道時，應隨時注意前方及周邊車況，保持安全車速並謹慎操控車輛，尤其年節前車流量增加，更應提高警覺，以免發生憾事。

