畫面曝！男屍浸水溝…竟是清潔隊長開賓士撞人 「徒手拖出輪下」肇逃

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記者簡榮良／屏東報導

沒報警、也沒求救，而是轉身離開！屏東縣萬巒鄉一處水溝內驚見浸泡一具男屍，一旁還散落變形單車，懷疑案情不單純。經調閱監視器，11日深夜一輛賓士車撞倒單車後，駕駛僅將卡在輪胎下的單車徒手拖出，隨即從容肇逃。警方循線追查肇事者是來義鄉公所服務約20年的曹姓女清潔隊長，她供稱有撞到單車，但下車沒看到人，說詞有待釐清，訊後依肇事逃逸致死罪嫌送辦。

女清潔隊長開著賓士撞人，沒報警、也沒求救，而是拖出卡在輪下的單車，轉身肇逃。（圖／翻攝畫面）

12日上午6時許，警方接獲民眾報案，指稱萬巒鄉新榮路段水溝內疑似有民眾落水，被救起時已明顯死亡，屍體浸泡了一整夜，死者是50歲吳姓男子，一旁還有散落變形的紅色單車，現場跡象令警方直覺案情不單純。

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經警方調查相關事證後，發現前一天深夜10時許，有一位自小客車駕駛，在新榮路段上撞上一名單車騎士。騎士墜入水溝後，駕駛當下未報警、施救，而是將卡在輪下的單車拖出，好清出一條路，拍拍屁股肇事逃逸。

黑色賓士車擋風玻璃出現大面積裂痕，可見當時撞擊力道不小。（圖／翻攝畫面）

肇逃者身份被起底！是來義鄉公所的曹姓女清潔隊長，隔天被通知到案後，酒測值為0，並經毒品唾液快篩，呈現陰性反應，她供稱有撞到單車，但下車沒看到人，說詞有待釐清，訊後依肇事逃逸致死罪嫌送辦；至於吳男，13日檢方將相驗遺體，確認死因。

根據《中時新聞網》報導，來義鄉長莊景星表示，曹姓女清潔隊長在鄉公所服務約20年，近2、3年從農觀課長轉成清潔隊長，工作非常認真負責，時常加班，對於她肇事逃逸一事感到震驚並遺憾，目前尚未與對方連繫上，將持續了解狀況，後續也將協助死者家屬處理後事。

50歲吳姓男子屍體浸泡水溝中一整夜。（圖／翻攝畫面）

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