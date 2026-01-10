畫面流出！九孔錄外景遭後輩痛罵 悲喊阿母討拍

九孔（左2）在《嗨！營業中6》受盡委屈。（好看娛樂提供）

「亞洲天王」任賢齊在《嗨！營業中6》最新一集驚喜現身，身為彰化田中大明星的他，毫無天王架勢的帶領夥伴們見證難得一見的大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香的三宮齊聚的遶境盛事，更直接捲起袖子加入戰區。

為了準備2000人的平安餐，合夥人邀請具備「恐怖體質」的小幫手九孔、惟毅跟文威登加入。九孔在備料過程展現強烈的個人想法，頻頻挑戰主廚權威，私自將主廚要求的切絲食材料理改切成塊狀，理由竟是「不要浪費」。

九孔被罵到叫阿母。（好看娛樂提供）

他在削胡蘿蔔時還因皮屑四處飄散，遭到吳映潔（鬼鬼）連珠砲式的嚴厲糾正，要求他必須在指定的桶子內作業。面對震撼教育，九孔一度仰天哀嚎：「阿母！我被罵成這樣。」他在前往媽祖遶境現場時，開心地表示這才是他「最快樂的時刻」，因為終於可以暫時逃離壓力爆表的廚房現場。

而任賢齊展現俐落刀工讓全體成員驚嘆不已，夥伴們看著天王低頭忙碌的身影，忍不住感嘆：「我竟然叫任賢齊切洋蔥，真的很想哭！」除了任賢齊，鼓鼓（呂思緯）也現身熱血支援，與夥伴們在混亂中全力應對出餐壓力。

任賢齊回彰化田中參加媽祖遶境。（好看娛樂提供）

在震撼的宗教盛典中，大批信徒湧入街頭，感受現場感動的氛圍。莎莎趁機參與「鑽轎腳」儀式，她眼眶含淚地表示，鑽過轎底後心中充滿了說不出的平安與被庇佑的感覺；鼓鼓也分享自己看到媽祖神轎時，內心深受震撼，甚至起了雞皮疙瘩。《嗨！營業中6》每週六晚間8點台視首播、晚間 10點Netflix 上架、每週日晚間8點八大綜合台播出。

