畫面震撼！南投縣府要在名間鄉蓋焚化爐、民眾下跪一排喊「會議無效」！自救會質疑環評委員蔡勇斌與縣府關係

南投縣府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐，1月31日在南投市舉辦會議，反對興建的民眾、茶農當場向官員下跪要求停止會議，畫面相當震撼，影片上傳網路後，也不少網友聲援「為了保護自己的環境居然要被逼到這樣」、「人民向政府官員下跪，我是來到中國嗎？」。

名間焚化爐案在上週六召開二階環評界定會議，自救會、100多名鄉親皆到場參加，連鄰近的雲林縣林內鄉、彰化縣二水鄉縣議員和民代都到場聲援，質疑選址不當，將影響下游聚落用水，還有茶園、果樹等農作物安全。

廣告 廣告

自救會質疑，焚化爐開發單位為南投縣政府，未取得焚化爐獨立聯外道路土地同意書，環保局就急著召開二階環評界定會，要求縣府補正後再開會，維護程序正義。不過，現場會議主席蔡勇斌認為，會議不涉及焚化爐案通過與否，而是要與民眾討論，堅持會議持續進行。

隨後，現場陳情民眾不滿程序不公，高喊「流會」、「會議無效」、「許淑華下台」等，更有四、五名民眾當場下跪，要求會議停止，更有會議桌被掀翻，還有情緒激動的民眾被警方壓制。這段影片被上傳網路後引起震撼，不少網友留言表示「人民居然要下跪」、「為了保護自己的環境居然要被逼到這樣」、「人民向政府官員下跪，我是來到中國嗎？」、「我以為這畫面不會在台灣看到」。

對此，自救會指出，「鄉親下跪了！許多與會民眾也落下淚，為什麼要這樣對待名間鄉的民眾？許淑華縣長、李易書局長、游顥委員，你們可不可以不要這樣對我們？能不能不要犧牲名間的茶、農業能不能不要犧牲濁水溪流域的彰化雲林？能不能不要犧牲台灣的手搖飲文化，就為了這座垃圾日處理500噸的焚化爐！」

自救會提到，範疇界定會議前在場外開抗議記者會，高喊會議無效、撤銷一階環評、重新再審、重新選址！現場多是50、60歲以上的名間鄉親，甚至有老村民拄著拐杖也要到。

自救會並說，更諷刺的是，集結點就選在南投縣警察局旁邊：「南投縣政府你這是在提醒大家別太大聲嗎？就這麼害怕民眾的聲音？還是覺得自己選擇在名間鄉蓋焚化爐這麼丟臉的事情應該要用警察來壓制？」

自救會批評，擔任環評委員的蔡勇斌一開場就對著他們稱「你們是人民的壞榜樣！」名間鄉長陳翰立直指他全程抖腳從頭到尾態度相當囂張。

自救會呼籲，「請大家幫忙查查他在暨大接的計劃案佔了多少是南投縣政府委託，經費又有多少….是不是縣府好朋友呢？」

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

花蓮堰塞湖溢流死傷慘重「是人禍」！許美華支持罹難家屬成立自救會...喊話：全面究責縣府、徐榛蔚！

「廢核四救台灣！」傾聽貢寮人的聲音，對抗核四巨獸40年的辛酸血淚！