畫一國兩制紅線 遭疑打掉雜質

賴清德總統26日召開國安高層會議後，建議立院決議共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣不可碰觸紅線，並以此作為國內政黨與民間團體與中國進行交流對話的規範。對此，民進黨立法院黨團未明確表態是否將提案，僅強調目前先以凝聚朝野共識為主。

賴清德總統今年3月召開國安高層會議，就台灣當前面對的五大國安及統戰威脅，宣布將中國定位為境外敵對勢力，並提出17項因應策略。賴昨再開國安高層會議，有了更具體的宣示，反擊北京霸權。

賴清德指出，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」。台灣應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線。

賴表示，在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

對於賴總統要立法院對兩岸交流對話畫紅線，民進黨團是否會立刻提案？黨團幹事長鍾佳濱表示，民主防禦機制需要朝野不分黨派共同支持，包括透過立法及透過對外發表一致性的立場決議，但以目前國民黨團及民眾黨團的路線，非有台灣主流民意和選舉的壓力，短期恐怕不容易整合成一致立場。

國民黨立委黃健豪認為，反對一國兩制是台灣民眾的共識，沒有人會同意，這是一個假議題；要針對這個議題做出決議並無問題，但重點是沒有必要性，真正有影響兩岸關係能力的是美國，賴這段談話與未來可能的作為，依然沒有解決中共對台造成長期威脅的核心問題。

黃健豪提到，限制國內政黨、法人團體、民間社團與大陸交流恐怕才是賴清德的主要目的，從種種動作來看，賴此舉較像是對內的政治性動作；如果政府真的要在政權獨大的台灣建立制度規範，重點應該擺在行政部門，而且要在符合《兩岸人民關係條例》才合理。

民眾黨團質疑，賴政府要如何清楚定義人民、團體言論自由與設定紅線？賴清德的發言如同「團結十講」中「打掉雜質」一般，使人民驚恐不安，擔心賴「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。