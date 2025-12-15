異人館「餐桌竄蟑螂、湯壺有蟲屍」業者認錯停業 衛生局開罰了

衛生局指出，14日獲報後隨即派員至店家查察，經查現場未見茶杯有污垢、未發現小蟲及蟑螂蹤跡，但業者坦承民眾提供影像內容屬實，衛生局將依法開罰。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

知名連鎖餐廳「異人館」在高雄三民區的分店傳出有衛生疑慮，有民眾13日前往用餐，先是發現茶杯有黑垢，又看到餐桌上有蟑螂爬行，甚至從卡式爐縫隙竄出，湯壺內也有不明蟲屍體，讓民眾胃口全消，向店家反映後獲85折處理，高市衛生局14日派員前往稽查，業者坦承民眾反映內容屬實，被依規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，14日獲報後隨即派員至店家查察，經查現場未見茶杯有污垢、未發現小蟲及蟑螂蹤跡，但業者坦承民眾提供影像內容屬實，衛生局將依「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，業者定期委請清消公司清消，完成食品業者登錄及投保產品責任險；針對作業場所冷凍庫溫度不足、部分食材未覆蓋、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依相關規定加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全，民眾如發現食品安全疑慮，可電洽1999或衛生局食品衛生科通報反映。

