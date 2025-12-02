異位性皮膚炎反覆癢疹、潰爛 標靶藥物助阻斷發炎路徑
【NOW健康 吳思奕／新北報導】65歲的林先生長年因異位性皮膚炎而困擾不已，不僅全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛、癢到難以入眠，還經常抓到遍體麟傷，生活品質大受影響。多年來他輾轉多家醫療院所，但病情仍無法獲得穩定控制，最終才在台北慈濟醫院的協助下，依靠標靶藥物迎來明顯的改善，如今身上幾乎看不到病灶，讓林先生終於擁有舒適的日常生活。
全台逾29萬人受影響 異位性皮膚炎反覆搔癢困擾生活
收治這名個案的台北慈濟醫院皮膚科廖澤源說，異位性皮膚炎屬於過敏性濕疹，常因食物、環境過敏原誘發，並不限於特定年齡層，其中約有1/4是在成年後才發病。無論是兒童還是成人，發病後多半都會出現反覆性濕疹與嚴重搔癢，成人病灶多見於頭頸部。根據統計，台灣異位性皮膚炎的盛行率約1.28%，相當於超過29萬人罹病，其中約有26.6%屬中重度。異位性皮膚炎雖不致命，卻常被忽視而延誤治療。
由於異位性皮膚炎與免疫失衡相關，患者常同時伴隨過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、氣喘等問題，長期反覆發炎與搔抓不僅影響外觀、社交、睡眠、工作表現與學習專注力，還可能造成傷口感染，甚至增加罹患憂鬱症的風險。因此，無論症狀輕重，患病的民眾都應盡早就醫接受評估與治療。
輕度患者首重保濕劑與外用藥用 減少過敏原並維持規律作息
在治療方面，廖澤源指出，輕度異位性皮膚炎患者通常以保濕劑、外用類固醇或免疫調節劑為主要治療方式，同時減少接觸過敏原、維持規律作息與加強皮膚保濕，大多情況下，病情都可以獲得良好的控制。若屬於中重度患者，病灶範圍廣或反覆惡化，則可根據醫師評估合併口服藥物或照光治療。中重度病人若在經先後口服2種以上傳統免疫抑制劑與照光治療一段時間仍無法改善，且病灶已嚴重到影響日常生活，可在專業評估下使用標靶藥物治療，個案林先生便屬於這類情況。
林先生在台北慈濟醫院接受傳統藥物的規律治療後，病情仍無明顯改善，難以依靠一般療法有效控制。經評估後，他的狀況符合健保給付標靶藥物的條件，院方便向健保署申請標靶藥物並獲得批准。在開始使用標靶藥物治療後，林先生的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得明顯改善，如今身上幾乎看不到病灶，只需定期回診進行後續的維持治療。
▲經標靶藥物治療後，林先生的病情已明顯改善，原先可見的病灶大多消退，整體生活品質大幅提升。（圖／台北慈濟醫院提供）
標靶藥物阻斷關鍵免疫與發炎路徑 2至4週可見效
至於標靶藥物是什麼？廖澤源解釋，這類藥物能針對異位性皮膚炎的關鍵免疫與發炎路徑進行阻斷，有效減少皮膚發炎症狀，進而改善紅疹、搔癢與失眠等症狀。臨床上多能在治療後2至4週後看面見明顯的改善，長期持續治療可穩定皮膚狀況。雖然標靶藥物治療效果佳、安全性高、禁忌症少，但仍需留意與其他藥物的交互作用。民眾在就診時應主動告知平時用藥及本身潛在疾病，由醫師進行完整評估，確保用藥安全。
異位性皮膚炎為慢性疾病，除了配合治療外，日常保養同樣重要。首先，洗澡以溫水為宜、避免水溫過熱與過度搓洗；冬季應格外加強保濕，減少接觸過敏原與刺激性清潔用品。廖澤源強調，異位性皮膚炎早已不再是難以控制的疾病，標靶藥物的問世可提供精準有效的治療。因此民眾若長期出現搔癢難耐的皮疹，應儘早就醫，尋求皮膚專科醫師的診斷與治療，讓病情獲得穩定控制、提升生活品質。
# 首圖來源／台北慈濟醫院提供
