異位性皮膚炎搔癢難以入眠 標靶藥物治療恢復生活品質

廖澤源醫師看診示意照。

65歲的林先生長年受異位性皮膚炎所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛、癢到難以入眠，經常抓到遍體麟傷。多年來輾轉多家醫院與診所，病情仍無法獲得穩定控制。最終來到台北慈濟醫院就診，經傳統藥物規律性治療後，皮膚科廖澤源醫師評估林先生的病情無法以傳統治療有效控制，且符合健保給付標靶藥物的條件，因此向健保署申請標靶藥物並獲得批准。使用後，林先生的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得明顯改善，如今身上幾乎看不到病灶，只需定期回診進行控制性治療。

異位性皮膚炎為過敏性濕疹，常因食物、環境過敏原誘發，並不限於特定年齡層，其中四分之一於成年後才發病。患病兒童與成人出現反覆性濕疹與嚴重搔癢，成人病灶多見於頭頸部。根據統計，台灣盛行率約1.28%，相當於超過29萬人罹病，其中約有26.6%屬中重度。「異位性皮膚炎雖不致命，卻常被忽視而延誤治療。」廖澤源醫師表示，由於異位性皮膚炎與免疫失衡相關，病人容易有過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、氣喘等合併症，長期反覆發炎與搔抓不僅影響外觀、社交、睡眠、工作表現與學習專注力，還可能造成傷口感染，甚至併發憂鬱症，提醒民眾無論症狀輕重都應及早就醫。

異位性皮膚炎的治療，輕度多以保濕劑、外用類固醇或免疫調節劑為主，同時減少過敏原接觸、規律作息與加強皮膚保濕，大多可良好控制。若為中重度病人，病灶範圍廣或反覆惡化，則可依醫師評估合併口服藥物或照光治療。中重度病人經先後口服兩種以上傳統免疫抑制劑與照光治療一段時間仍控制不良，且病灶已嚴重到影響日常生活，可在專業評估下使用標靶藥物治療。此類藥物阻斷異位性皮膚炎關鍵免疫發炎路徑，能有效減少皮膚發炎症狀，改善紅疹、搔癢與失眠等症狀。臨床上多在治療後2至4週內顯著改善，長期持續治療可穩定皮膚狀況。「標靶藥物治療效果佳、安全性高、禁忌症少，但仍需留意與其他藥物的交互作用。」廖澤源醫師提醒，民眾就診時應主動告知平時用藥及本身潛在疾病，讓醫師綜合評估以確保安全。

異位性皮膚炎屬慢性疾病，除了配合治療外，日常保養同樣重要。廖澤源醫師建議，洗澡以溫水為宜、避免水溫過熱與過度搓洗。冬季應格外加強保濕，減少接觸過敏原與刺激性清潔用品。他強調：「異位性皮膚炎早已不再是難以控制的疾病，標靶藥物的問世可提供精準有效的治療。」若長期出現搔癢難耐的皮疹，應儘早就醫，尋求皮膚專科醫師的正確診斷與治療，讓病情獲得穩定控制、恢復生活品質。

（撰文/周子寧；圖片/范宇宏、台北慈濟醫院）