異位性皮膚炎搔癢難入眠... 四分之一成年後才發病！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

異位性皮膚炎，常讓人癢到難以入眠、抓到遍體麟傷，但根據統計，其中四分之一於成年後才發病。65歲的林先生就是一例，長年為異位性皮膚炎所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛，多年來輾轉多家醫院與診所，病情仍無法獲得穩定控制，所幸，經醫師評估符合健保給付標靶藥物的條件，使用後，搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得明顯改善，身上幾乎看不到病灶。

異位性皮膚炎是過敏性溼疹，常因食物、環境過敏原誘發，並不限於特定年齡層。兒童與成人出現反覆性溼疹與嚴重搔癢，成人病灶多見於頭頸部。

台北慈濟醫院醫師皮膚科廖澤源表示，根據統計，台灣異位性皮膚炎盛行率約1.28%，相當於超過29萬人罹病，其中約有26.6%屬中重度。雖不致命，卻常被忽視而延誤治療，由於異位性皮膚炎與免疫失衡相關，病人容易有過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、氣喘等合併症，長期反覆發炎與搔抓，不僅影響外觀、社交、睡眠、工作表現與學習專注力，還可能造成傷口感染，甚至併發憂鬱症，無論症狀輕重都應及早就醫。

治療異位性皮膚炎，輕度多以保溼劑、外用類固醇或免疫調節劑為主，同時減少過敏原接觸、規律作息與加強皮膚保溼，大多可良好控制。

廖澤源說，若為中重度病人，病灶範圍廣或反覆惡化，則可依醫師評估合併口服藥物或照光治療；中重度病人經先後口服兩種以上傳統免疫抑制劑與照光治療一段時間仍控制不良，且病灶已嚴重到影響日常生活，可在專業評估下使用標靶藥物治療，能有效減少皮膚發炎症狀，改善紅疹、搔癢與失眠等症狀。

除了配合治療外，廖澤源強調，日常保養同樣重要。醫師建議洗澡以溫水為宜、避免水溫過熱與過度搓洗，冬季應格外加強保溼，減少接觸過敏原與刺激性清潔用品。

照片來源：台北慈濟醫院提供

