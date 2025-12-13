異位性皮膚炎洗澡指南：溫水短時＋溫和清潔，洗後10分鐘鎖水保濕

文 李政源 臺北榮民總醫院皮膚部主治醫師、陽明交通大學醫學院皮膚學科助理教授

洗澡到底該用熱水還是冷水？對異位性皮膚炎有什麼影響？其實，這個問題乍聽簡單，背後卻藏著不少皮膚照護的關鍵！台灣氣候濕熱，許多患者一癢就想用熱水「燙一燙」來止癢，但這樣反而會讓皮膚狀況雪上加霜。太熱的水會破壞皮膚的天然油脂，進而損害表皮屏障。很多病人洗完熱水澡後覺得當下比較不癢，但事後卻發現皮膚變得更乾、甚至更癢。這是因為熱水的刺激使神經暫時忽略了癢感，但皮膚實際上受到了過度刺激。

所以我會建議患者，洗澡的水溫控制在33到38度之間，也就是略高於室溫、接近體溫的範圍。用手試水，感覺溫溫的、不燙手，就是最好的溫度。不建議用冰冷的水，尤其是異位性皮膚炎患者的皮膚本來就比較敏感，冷水刺激也可能引起不適。如果癢感真的很嚴重時，是可以讓水溫稍微偏涼一點，但請避免冰水。

除了水溫，洗澡的時間也不宜過長。大約5到10分鐘為佳，時間太長也會過度洗去皮脂，讓皮膚變得更加乾燥。有患者會說「我想泡澡泡久一點，讓皮膚吸收水分」，但事實上，水分雖然暫時滲入角質層，但如果沒有在洗完後適當鎖水，一樣會很快蒸散掉。

因此，洗完澡的「黃金10分鐘」非常重要。我建議病友們洗完澡後不要急著把水擦乾，用毛巾輕輕拍乾身體後，立即塗抹乳液，把剛剛吸收進去的水分「鎖」住。這樣做，才是真正讓皮膚保持水潤的關鍵。如果洗完不塗乳液，研究發現，角質層的含水量反而會在10分鐘後下降。

再來談談清潔用品的選擇。有些病友會問我能不能用手工皂、天然皂，或是香香的肥皂。我的建議是避免使用肥皂類產品，特別是含有皂鹼的，因為它們偏鹼性，容易刺激本就脆弱的皮膚。我會推薦使用中性或弱酸性的沐浴乳，最好是無香料、無色素，有些甚至還含有燕麥等抗發炎成分，更適合病友。

對於嬰幼兒，如果沒有明顯的髒污，甚至可以只用清水沖洗，像腋下、鼠蹊部或屁股等容易藏污納垢的地方，用少量溫和清潔劑清洗即可。千萬不要每次都全身用大量清潔劑，反而會傷害嬰兒的皮膚屏障。

最後提醒大家，一天洗一次澡就好，頻率過高或清潔過度反而容易讓皮膚受傷。記得，溫水、短時間、溫和清潔、洗後鎖水，這四個原則，是我在門診中最常叮嚀病友的洗澡保養守則。照顧異位性皮膚炎，其實從每天的洗澡開始，就能改善生活品質！

（本文摘自<皮膚照護小叮嚀>(健康世界出版)、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

