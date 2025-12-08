異位性皮膚炎照護Q…正確觀念公開
國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽
異位性皮膚炎是一種慢性免疫皮膚疾病，對於患者及其家屬來說，日常生活中的照護問題常常令人困惑。以下將針對幾個常見的問題進行詳細解答，幫助大家更好地管理這一疾病。
▲ 異位性皮膚炎照護Q&A公開。（圖／Shutterstoc）
紫外光照治療的意義
許多家長對於醫師建議的紫外光照治療感到疑惑，這與一般的日曬有何不同？紫外光照治療是利用特定波段的紫外光來抑制皮膚表面的金黃色葡萄球菌等細菌，減少超級抗原的生成，並抑制過度的免疫細胞及其分泌的發炎細胞激素。這種治療通常需要循序漸進地進行數個月，每週2-3次。
衣服材質的選擇
傳統上，異位性皮膚炎患者被建議穿著棉質或絲質衣物，避免羊毛及粗糙布料。然而，近年的研究發現，纖維較細（18.5 µm以下）的美麗諾羊毛也能有效降低症狀。因此，患者在寒冷季節可以考慮在棉質衣物外加一層細纖維羊毛。但需注意，新衣服在穿著前應先清洗，以避免殘留的螢光劑或化學染料引發接觸性皮膚炎。此外，衣物上的凸出圖案也應避免，以減少刺癢感。
藥膏的選擇
類固醇藥膏雖然效果顯著，但副作用如皮膚萎縮、微血管擴張等，尤其在敏感部位不宜長期使用。現有三種非類固醇類的免疫調節劑藥膏可供選擇，但也可能引發局部刺痛。因此，醫師會根據病灶位置、範圍及急性期等情況決定用藥。此外，強效類固醇僅適合短期使用或用於皮膚較厚的區域，若病灶範圍較大，應與醫師討論是否需搭配口服藥。
口服藥物的必要性
許多家長對口服藥物心存疑慮，擔心其對身體的影響。然而，對於中重度患者，若不使用口服藥物控制，生活品質可能會大幅下降，影響睡眠、學習及社交。因此，適當使用口服藥物是必要的，劑量及副作用可與醫師討論。
食物的影響
許多患者及家屬關心飲食對病情的影響。研究顯示，嬰幼兒期的異位性皮膚炎較易因食物引發皮疹，但一般情況下不需嚴格限制飲食。某些食物可能誘發異位性皮膚炎發作，這是因為組織胺的釋放。富含組織胺的食物如熟成起司、酒類、優格等，以及易釋放組織胺的食物如香蕉、番茄、巧克力等，應在發作期間減少攝取。此外，加工食品因添加物多，應特別小心。
▲ 易釋放組織胺的食物如香蕉、番茄、巧克力等，應在發作期間減少攝取。（圖／Shutterstoc）
總結來說，異位性皮膚炎的照護需要細心與耐心，但只要掌握正確的照護原則，患者及其家屬仍能擁有良好的生活品質，迎接美好人生。
