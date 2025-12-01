異味夾擊屏東長治百合園區 肥料廠送辦、畜牧場採樣

（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）屏東長治鄉長治百合園區部落，近期遭豬舍、雞舍及堆肥等異味夾擊，居民不堪其擾；屏東縣環保局表示，畜牧場已採樣送檢，若超標將開罰，肥料廠則依違反廢清法送辦。

無黨籍屏東縣議員杜仁勇今天質詢表示，長治百合園區永久屋部落族人很辛苦，飽受肥料廠、豬舍、雞舍等臭味之苦，晚間又有污水異味；幸好災害復建工程包含水溝整治，希望一併改善。

居住於長治與麟洛交會點的謝姓居民告訴中央社記者，附近一帶原本就稍有臭味，在晚間尤其明顯，近幾個月特別嚴重，夜晚都不敢開窗戶，一進門就要立刻關玻璃門。

廣告 廣告

屏東縣環保局長顏幸苑答詢時指出，長治百合部落附近500公尺內有5間養豬場，其中4間飼養頭數100頭以下，但有1間頭數3000多頭；此外，還有1間養雞場、1間養鵝場，以及1間肥料廠。

顏幸苑表示，臭味來自頭數逾3000頭的養豬場及1間養雞場，已做異味官能測定，並將樣品送檢驗，如報告出爐確有超標，會要求立即改善，將依法裁處並限期改善。

堆肥異味部分，顏幸苑表示，鄰近長治百合部落的堆肥場空氣污染防制設備做得很好，3年多來也無人陳情；異味來源實為1間位於屏東市的堆肥場，將未發酵完全肥料，堆置於長治百合部落這間堆肥場後方約40公尺處，以及麟洛鄉某處農地。

環保局會後說明，今年9月屏東市某肥料廠，堆置未發酵完全肥料產生臭味，環保局已依違反廢棄物清理法第46條，將全案移送屏東地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1141201