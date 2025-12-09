異味Pocky台灣也有進口 檢查手上2項產品
[NOWnews今日新聞] 日本零食巨頭「格力高」（グリコ，Glico） 昨宣布，旗下「Pocky巧克力棒」等20款、總計600萬個商品，因原料可可豆「意外吸收辛香料氣味」，導致味道偏差全面自主回收，並非食安問題。我國食藥署查詢報驗紀錄，共有兩項產品輸入分別為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」、「固力果*8袋可可風味棒」，已經通知輸入業者配合日本原廠回收。
格力高表示，今年10月接到消費者反應，有些產品的味道與以往不同，經調查後發現，原因是儲存原料可可豆的物流倉庫在進行翻新工程時，可可豆被暫時與產品中沒有使用的辛香料，存放在同一個空間內，導致辛香料的氣味被可可豆吸收、轉移到可可豆上。民眾可透過官方網站專用表單申請退貨，也可致電洽詢，格力高將以到付方式受理召回，並補償商品等值的禮物卡「QUO卡」。
我國食藥署經查邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品。第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期 2026年6月；第二項為「固力果*8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。
食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品，民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。依據食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品安全，並於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。
格力高台灣也公告，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，「格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。
