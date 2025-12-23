異國年菜戰！ 佛跳牆「台日混血」PK泰式「芝麻酥月亮蝦餅」

日式飯店年菜套餐，佛跳牆加入日本大干貝。（圖／TVBS）

年菜戰開打，異國風味也來搶市！就有飯店推出「台日混血」年菜組合，在年菜中加入日本食材，另外泰式年菜，也推出「芝麻酥月亮蝦餅」的限定菜色，還有「西式年菜」，巨大的烤豬腳「金剛腿」和豬肋排，也成為圍爐新選擇。

年菜市場競爭激烈，異國風味料理正搶攻台灣傳統年菜市場。各大餐飲業者紛紛推出創新菜色，包括融合台日元素的佛跳牆、泰式餐廳限定的芝麻酥月亮蝦餅，以及西式的大力金剛腿和碳烤豬肋排等特色菜餚。業者表示，今年雖然食材升級但售價維持不變，且消費者對異國年菜的需求逐年增加，預訂情況較去年同期成長約兩成。

年菜市場中，日系飯店推出結合台式年菜與日本食材的「台日混血」組合，共有七道料理，主打六人份的海陸大餐，特別適合小家庭。其中佛跳牆加入了石頭乾包、海參、花椒以及日本進口的大干貝，提升整體風味。另外還有XO醬油條明蝦，整隻蝦放在油條上並抹上一層蝦膏，酥脆口感讓人忍不住一口接著一口。紅燒石斑粿粉條則是先將整尾石斑油炸後再以紅燒方式烹煮，上桌時相當澎湃。

飯店副主廚林建興表示，他擁有20年中華料理經驗，今年雖然食材升級但售價沒有調漲，目前訂購數已經比去年同期多出兩成。而消費者對年菜的期待，一位民眾分享道，年菜會選擇比較豐盛且平常較捨不得吃的食材，例如魚類或自己料理比較麻煩的食材，因為「年年有魚」的諧音，且他們家也很喜歡吃魚，所以年菜部分會著重魚和肉。

飯店推出西式年菜「大力金剛腿」。（圖／天成文旅提供）

想要嘗試不同風味的消費者，也有連鎖泰式餐廳推出整套年菜，包含月亮蝦餅、綠咖喱椰汁雞和酸辣海鮮湯。其中年菜套餐還特別加入平常吃不到的限定版芝麻酥月亮蝦餅。泰式餐廳店主管Elsa表示，目前除夕的部分已經一位難求，其他日子也已達八成預訂率，近幾年也發現大家對於異國年菜的需求逐漸增加。

此外，有飯店業者推出西式年菜，包含外酥內軟的大力金剛腿炸豬腳，以及以低溫慢烤的BBQ碳烤豬肋排，都可作為主菜。這些創新菜色不僅能讓家人團圓，也能在圍爐時品嘗到不同風味的料理，為傳統年菜增添新意。

