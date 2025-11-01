異國幸福新生活 華新點燈祈福有「家」的溫暖

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市一年一度的點燈文化節今 (1日)晚上在中和華新街熱鬧登場，由新北市副市長劉和然、中和區長楊薏霖、泰國、印尼、越南、高棉、寮國等僑界代表、民意代表及里長共同帶領現場名民眾「心願相通、光聚多元」一起點亮祈福儀式燈，認識多元族群的文化，展現國際化的面貌，讓新住民朋友在新北市一樣有「家」的溫暖。

《圖說》「心願相通、光聚多元」精彩表演。〈中和區公所提供〉

劉和然表示，新北市是全國新住民最多的城市，亦是外縣市移民定居最多的城市，新北是臺灣的縮影，也是國際的縮影。大家從故鄉到異鄉，組成新北市多元混合、豐富精采的文化面貌。中和點燈節可以帶領大家認識多元族群的文化，學習彼此尊重、包容與貼近，並且讓全民共襄盛舉，實際體驗異國風情與文化。由副市長帶領現場民眾進行溫馨莊嚴的點燈祈福儀式，搭配民眾手中的LED燈，一同點亮華新街，營造出燈海的氛圍，傳遞平安與祈福的寓意。

《圖說》民眾莊嚴參拜。〈中和區公所提供〉

中和區長楊薏霖說，公所對華新街的人文歷史特色非常重視，除了推廣區域特色文化觀光，更透過點燈節的舉辦讓東南亞重要的文化節慶在中和重現，營造多元文化的健康城市，期許提供新住民朋友舒適的學習環境、豐富生活及永續支持的力量，讓新住民享有樂學、樂業、樂活的好生活。

《圖說》中和點燈節中展現出新生活魅力，看到中和華新街的文化亮點。〈中和區公所提供〉

她指出，華新街聚集了很多緬甸華僑，這條充滿最多南洋料理的道路「華新街」成為「南洋觀光美食街」，一條街就能吃遍東南亞。活動內容有高僧誦經祈福、緬甸特色文化拍照背板、多元文化團體踩街遊行及中和在地學生表演等。今年還打造小型供佛區，可祈福求平安，活動可謂是精彩絕倫、熱鬧非凡。

緬甸歸僑協會理事長楊海潮表示，希望藉由點燈節活動，讓在地民眾增加對東南亞地區多元文化的認識及了解，讓參與點燈節活動的歸僑及新住民，在點燈節活動這一天得到精神上的溫暖，一解思鄉情懷，今年協會特別邀請新住民及多元文化團體進行表演，其中有緬甸宮廷舞、新疆舞蹈、傣族舞、緬甸民族舞蹈等。

《圖說》「心願相通、光聚多元」多國傳統服裝活動精彩多元。〈中和區公所提供〉

活動精彩多元，從中和點燈節中展現出新生活魅力，看到中和華新街的文化亮點，今年邀請多國藝文表演，緬甸、泰國、印尼等多國傳統服裝帶來祈福舞、傳統舞、流行舞及在地學校社團演出以及各國文化文物展攤位、傳統服裝踩街秀、莊嚴的佛教參拜區，還有大家最期待的抽獎好禮大放送，提供55吋電視、台北–仰光來回機票、現金等摸彩獎品，活動好看、好拍、好玩又好拿。