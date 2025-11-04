異國男子街頭求助畫面曝！2名俄籍男子稱為籌措醫療費用 高雄警方查獲違規乞討

2人見到警方前來，立刻起身收物品。（圖／翻攝照片）

近期有不少網友發現，有2名俄羅斯人在人來人往的夜市中乞討，1人手部包紮，另1人舉著紙板，寫著「需要6萬元醫藥費」，行蹤遍及台中、嘉義和台南，今日更被直擊出現在高雄巨蛋附近。當地警方獲報後與移民署帶回調查，2人推託是為治療手臂脫臼，想要籌措醫療費到越南去治療，這幾日總計募款所得約7000元。經移民署查證此類行為不符合以停留簽證入境之許可事由，已違反《入出國及移民法》，將依法予以驅逐出國。

高雄市專勤隊與左營分局於4日在高雄巨蛋附近查獲2名外籍人士從事募款行為。（圖／翻攝照片）

在人來人往的夜市，2名外國人坐在地上，一人右手包紮，一人拿著紙板用中文寫下：「我們的銀行卡被凍結了，請幫我們籌集醫療費用，我們需要6萬元」。據網友通報，兩人最先在台中一中夜市，1日晚上來到嘉義文化路夜市被警方驅離後，2日又南下到台南花園夜市，4日又被民眾拍下現身高雄，同樣手法坐在路邊乞討。

經調查2名外籍人士違反入出國及移民法，將遭移民署予以驅逐出國。（圖／翻攝照片）

不少網友直呼：「好扯！全國巡迴」、「把台灣熱心當領線上獎勵耶？」，有人也提醒：「大家看到就報警！」

高雄市警察局左營分局新莊派出所4日獲報後，於高雄捷運巨蛋站5號出口附近查獲2人，一見到警察，他們立刻起身，警方先行帶回調查，並通知外事人員及移民署專勤隊至派出所了解案情。據了解，2人分別為俄羅斯籍與白俄羅斯籍人士，都是持觀光停留簽證入境，於10月27日抵台。他們推託為治療手臂脫臼，想要籌措醫療費到越南去治療，這幾天總計募款所得大約新臺幣7000元。

經移民署查證，此類行為不符合以停留簽證入境之許可事由，已違反入出國及移民法第29條規定，將依法予以驅逐出國。

