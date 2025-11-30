為促進跨文化交流、強化勞資關係並營造友善移工城市，昨（三十）日臺東縣政府舉辦「移工異國美食料理競賽暨聯誼活動」，來自印尼、越南、泰國、菲律賓等國移工朋友組隊參賽，逾百名移工參與，現場香氣四溢、氣氛熱絡（見圖）。社會處表示，透過美食交流與聯誼，展現各國文化特色。

臺東的外國人就業人數已超過三一○○人，縣府長期推動「移工友善政策」，從生活輔導、文化關懷、權益保障到管理制度等，協助移工安心工作、穩定生活，透過多元交流活動促進雇主與移工互相理解，打造和諧共融的勞動環境。

縣政府持續加強移工關懷服務，也強化外國人管理與法令宣導，呼籲雇主務必依法聘僱，不得僱用非法移工，外籍工作者的工作內容也應符合聘僱許可範圍，以免觸法受罰。未來將以「查察與輔導並行」方式，維護合法、友善的用工秩序。

社會處長陳淑蘭指出，今日活動除料理競賽外，也融入外國人聘僱及勞動權益宣導，協助移工認識臺灣法令，藉由文化交流舒緩思鄉情緒。並安排異國美食分享與交流，讓不同國籍移工彼此認識、促進情誼，讓雇主及仲介更了解大家的文化背景，縮短差距，未來將深化「外國人管理輔導機制」，結合仲介與雇主建立完善系統，讓移工感受到尊重、理解與關懷。

料理競賽共十組隊伍參與，以雞肉、海鮮、蔬菜等展現創意，端出各國家鄉風味料理。評審團由廚藝教師及美食專家組成，從健康營養、創意表現、口味與衛生等面向進行評分，最終選出前三名，分別是第一名松揚二隊頒發獎金六,○○○元、第二名MAN-TUL隊五,○○○元、第三名松揚一隊四,○○○元獎金，其餘隊伍則頒發參加獎。

社會處持續落實「尊重人權、友善管理、合法用工」精神，讓外籍工作者在臺東安心工作。如有外國人聘僱法令疑問，請洽社會處勞工行政科：089-328254。