異國風宅邸閃耀世界！設計師榮獲三項國際設計大獎，詮釋生活的永續溫度
編輯 Andy Chen｜圖片提供 驊揚室內裝修設計
本案由驊揚室內裝修設計有限公司規劃，榮獲 2025 London Design Awards 銀獎、2025 MUSE Design Award 金獎，以及 2025 French Design Award 金獎的肯定，以溫潤的奶油白和深邃靛藍色調，打造出散發異國風情的現代美式宅邸。其設計靈感源自屋主夫妻對外國居家雜誌的喜愛，跟對烘焙夢想的實踐，期望新家成為親友共享時光的溫暖據點。
1. 開放式格局，連結生活的溫度
這間 25 坪的異國感住宅以開放式設計為主軸，重新調整格局，讓光線與動線更流暢。設計團隊將客廳沙發背牆拆除，改為一堵半牆分隔出的書房兼多功能空間，使公領域視覺更延伸，也增添互動性。
客廳主牆以白色玄關櫃銜接靛藍電視櫃，並結合圓弧燈帶的電視牆，呈現柔和的節奏感，而懸空櫃體的設計，不僅預留掃地機器人收納區，也讓空間更顯輕盈。這樣的開放式格局讓屋主可以自由穿梭於客廳、書房與餐廚之間，無論是閱讀、聊天或準備餐點，都能維持自然的人際交流。
2. 中島廚房，成為家的核心舞台
中島廚房是整體設計的亮點，也是屋主最重視的生活區域，它不僅是烘焙和備餐的場域，更是家人互動的核心。設計上延續奶油白主視覺，搭配靛藍線板櫥櫃，呈現高雅質感，並輔以公區的魚骨拼超耐磨地板，增添視覺層次。
廚房與餐桌相鄰，讓屋主在烘焙糕點時也能輕鬆跟家人對話，而開放式書房則延續客廳視覺語彙，收納櫃檯面可化身咖啡吧台，搭配百葉窗調節光線，再添上臥榻區，形成舒適的休憩角落。
3. 依循動線，安排高機能的生活場景
本案著重於生活動線與材質細節的整合，設計師透過拆除原有隔牆，讓書房、客廳與餐廚之間形成開放卻保有界線的空間關係，而靛藍線板中島搭配大容量收納櫥櫃，兼具機能與視覺亮點。主臥更衣室則以長虹玻璃隔屏引光入室，維持明亮又不失隱私，從玻璃拉門、化妝台到衣櫃配置，每項功能都考量了使用流暢度與收納便利性。
4. 永續思維，傳遞家的情感關係
本案以「家是可承襲的情感載體」為核心，從材質、結構到格局皆貫徹永續理念：全室採用超耐磨地板與環保建材，兼顧耐用與舒適；開放式格局提升自然採光與空氣循環，減少能源消耗；中島及收納設計則具備高度彈性，可依照家庭成長與使用習慣調整。這樣的規劃讓居住不僅是一種空間使用，更是一種生活模式的延展，持續維繫情感的連結。
客廳電視牆結合奶油白玄關櫃與靛藍收納櫃，並以圓弧燈帶弱化邊角，體現現代美式風格的精緻度。
餐廚區延續奶油白和靛藍線板元素，搭配公領域的魚骨拼超耐磨地板，強化優雅異國感。
客廳、書房及餐廚採取開放式格局設計，並將走道和機能區緊密連結，既創造視覺延伸，也促進了家人間的互動。
▲書房兼多功能空間透過圓弧壁龕，展示收藏小物，檯面則可滿足屋主泡咖啡的需求，整體展現細緻的生活品味。
靠窗設置的臥榻區，利用百葉窗精準調控光線，不管是閱讀或放空，都相當愜意。
主臥更衣室運用輕透的長虹玻璃拉門取代實牆，成功將光線引入室內，並兼顧更衣時的隱私。
驊揚室內裝修設計有限公司／王亭今
地址：高雄市三民區陽明路455號2樓
電話：07-3926469
Email：hy.housedesign@gmail.com
網站：http://www.hyinteriordesign.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
恩光雅居｜現代風｜20坪
事業有成的女屋主，希望空間有質感但保有溫馨，且想要開放式廚房與客餐廳結合。因此我們將原始三房格局改為二房，讓廚房、餐廳、客廳連結成寬敞的開放空間，但仍保有區域分割，同時放入屋主從舊家搬來的大餐桌。幸福空間 ・ 1 天前
映象│現代風│50坪
家的輪廓，源於對生活的洞察。我們解構原有格局，將三房解放為兩房，精準挪動牆線，重塑客廳、開放廚房與主臥使用範疇，不僅讓動線與場域分配更為從容，在三維空間中，實現視野與光影的自由流動。幸福空間 ・ 1 天前
灰白木質調 老宅蛻變現代風美學寓所！│32坪
面對鋼筋外露、漏水且有壁癌的老宅， 在寬月室內裝修設計操刀下將老屋翻新， 採用現代簡約風，以灰白與木質色調為主軸， 搭配黑色線條與家具，展現出沉穩、時尚的氛圍。 光線運用自然光為主，落地窗搭配輕薄窗簾，讓空間明亮而不刺眼。 採光佳，空間視覺開闊，材質選用高級感強。 收納設計充分，且融入整體設計。 家具與配件比例恰到好處，無擁擠感。幸福空間 ・ 2 小時前
30坪四房大坪效 天使總監圓夢計畫│美式風
為了在30坪內實踐四房心願，同時精準掌握預算，設計團隊悉心援引淺色調鋪陳全域，諸如純白地坪、大地色系的藤色立面，以及皎潔電視牆佐璨金、石材肌理妝點精緻氣派，進一步整合總體傢具傢飾、陳設軟裝之色彩計畫，既表述視覺和諧又有放大效果，一舉數得。格局方面，考量客廳和女兒房之間存在一道橫樑，為了替後者爭取更多收納量能，遂將其牆面朝客廳方向外推，與玄關櫃對齊，重塑整體方正格局；然而，沙發背牆兩側仍保留給客廳，內凹處擘劃結合收納、風水財位之端景櫃疊砌層次感，因此視覺感官上客廳其實沒有變小，反倒還賦予公領域完整的採光窗，營造寬敞開闊的空間感。幸福空間 ・ 2 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 2 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 14 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 20 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 17 小時前