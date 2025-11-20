異國風宅邸閃耀世界！設計師榮獲三項國際設計大獎，詮釋生活的永續溫度

編輯 Andy Chen｜圖片提供 驊揚室內裝修設計

本案由驊揚室內裝修設計有限公司規劃，榮獲 2025 London Design Awards 銀獎、2025 MUSE Design Award 金獎，以及 2025 French Design Award 金獎的肯定，以溫潤的奶油白和深邃靛藍色調，打造出散發異國風情的現代美式宅邸。其設計靈感源自屋主夫妻對外國居家雜誌的喜愛，跟對烘焙夢想的實踐，期望新家成為親友共享時光的溫暖據點。

1. 開放式格局，連結生活的溫度

這間 25 坪的異國感住宅以開放式設計為主軸，重新調整格局，讓光線與動線更流暢。設計團隊將客廳沙發背牆拆除，改為一堵半牆分隔出的書房兼多功能空間，使公領域視覺更延伸，也增添互動性。

客廳主牆以白色玄關櫃銜接靛藍電視櫃，並結合圓弧燈帶的電視牆，呈現柔和的節奏感，而懸空櫃體的設計，不僅預留掃地機器人收納區，也讓空間更顯輕盈。這樣的開放式格局讓屋主可以自由穿梭於客廳、書房與餐廚之間，無論是閱讀、聊天或準備餐點，都能維持自然的人際交流。

2. 中島廚房，成為家的核心舞台

中島廚房是整體設計的亮點，也是屋主最重視的生活區域，它不僅是烘焙和備餐的場域，更是家人互動的核心。設計上延續奶油白主視覺，搭配靛藍線板櫥櫃，呈現高雅質感，並輔以公區的魚骨拼超耐磨地板，增添視覺層次。

廚房與餐桌相鄰，讓屋主在烘焙糕點時也能輕鬆跟家人對話，而開放式書房則延續客廳視覺語彙，收納櫃檯面可化身咖啡吧台，搭配百葉窗調節光線，再添上臥榻區，形成舒適的休憩角落。

3. 依循動線，安排高機能的生活場景

本案著重於生活動線與材質細節的整合，設計師透過拆除原有隔牆，讓書房、客廳與餐廚之間形成開放卻保有界線的空間關係，而靛藍線板中島搭配大容量收納櫥櫃，兼具機能與視覺亮點。主臥更衣室則以長虹玻璃隔屏引光入室，維持明亮又不失隱私，從玻璃拉門、化妝台到衣櫃配置，每項功能都考量了使用流暢度與收納便利性。

4. 永續思維，傳遞家的情感關係

本案以「家是可承襲的情感載體」為核心，從材質、結構到格局皆貫徹永續理念：全室採用超耐磨地板與環保建材，兼顧耐用與舒適；開放式格局提升自然採光與空氣循環，減少能源消耗；中島及收納設計則具備高度彈性，可依照家庭成長與使用習慣調整。這樣的規劃讓居住不僅是一種空間使用，更是一種生活模式的延展，持續維繫情感的連結。

客廳電視牆結合奶油白玄關櫃與靛藍收納櫃，並以圓弧燈帶弱化邊角，體現現代美式風格的精緻度。

餐廚區延續奶油白和靛藍線板元素，搭配公領域的魚骨拼超耐磨地板，強化優雅異國感。

客廳、書房及餐廚採取開放式格局設計，並將走道和機能區緊密連結，既創造視覺延伸，也促進了家人間的互動。

▲書房兼多功能空間透過圓弧壁龕，展示收藏小物，檯面則可滿足屋主泡咖啡的需求，整體展現細緻的生活品味。

靠窗設置的臥榻區，利用百葉窗精準調控光線，不管是閱讀或放空，都相當愜意。

主臥更衣室運用輕透的長虹玻璃拉門取代實牆，成功將光線引入室內，並兼顧更衣時的隱私。

