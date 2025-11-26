異國風格有台感怎麼辦？搞懂「線條比例」與「材質混搭」規則，不論是美式還是法式都超道地

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 帷圓‧定制 circle

「居家風格」是每一個屋主面對裝修需求時，第一個思考到的層面，搜尋網路資料，從美式風、法式風、現代風還有各種衍伸出的混搭風格琳瑯滿目，但許多風格多少帶點「台味」。究竟要如何才能讓異國居家風格更到位，並且擁有專屬於自己的風格識別呢？本篇專訪擅長在台灣建築架構下，打造道地的美式風、法式風的帷圓・定制 circle陳煌仁總監，了解到在到位的風格之上增添個人識別的關鍵為何。在「追隨潮流」轉向「打造屬於自己的風格」的裝修趨勢上，彙整6大網友常見問題，了解到「風格」不再是制式套用的模板，而是透過材質、比例、色調的混合搭配，將設計風格轉化為個人化的生活體驗。

Q1.什麼是居家風格？室內設計師如何了解屋主理想風格？

居家風格是一種空間美學，它藉由裝潢、家具和佈置等設計元素，來具體呈現居住者的生活態度、個人品味與獨特個性。像是現代風、美式風、法式風、北歐風等等，都是用來歸納同一類設計語彙，方便屋主與設計師溝通的媒介。



一般來說，帷圓設計總監陳煌仁會請屋主三到五張喜歡的空間照片，且建議最好搜集國外的案例照片，設計師會從範例照片中歸納出屋主喜歡的風格方向，若照片中有其中一兩張風格很跳脫，則會進一步釐清屋主是喜歡照片中的色彩、空間感還是軟裝家具，透過屋主反饋來更收斂屋主對於風格、材質、色彩的喜好。

Q2.為什麼許多美式風、法式風格都帶有台感？

每一種居家風格都源自於國外，因為文化背景、空間條件、氣候環境等等影響，將國外風格帶入台灣住宅有一定的難度，尤其是風格比較鮮明的美式風、法式風，很容易完成後還是帶有台味。帷圓・定制 circle的作品中的美式和法式風格為何沒有台感，是因為在公司草創初期接的第一個案子，是旅居美國回國的女業主，想要將喜歡的歐美生活方式和風格設計帶回台灣的家。由於設計師家業為木工工廠，因此在製作櫃體上面有很成熟的技術，再加上和女業主多次討論調整設計後，陳煌仁總監找到了讓風格「到位」的關鍵。美式和法式風格中，最重要的是「比例」！從牆面的寬度、門框的切割、線板的寬度、倒角的弧度等等都是影響視覺、進而左右到風格呈現的完整性。

Q3.不同風格如何混合搭配？有沒有混搭的準則？

每一種居家風格都擁有專屬的設計特色，但同時又有相同之處，像是線板在美式風、法式風和鄉村風都可以看見，但是線板的繁複度、寬度和堆疊層次的不同，就是用來識別風格中的設計語彙，也是讓不同風格可以混合搭配產生和諧感的關鍵。



風格混合搭配其實沒有限制，但要讓混搭風格中依然具備識別度，重點就是在混搭風格中要有「主從之分」。主風格的特色與元素大概佔據空間的80%，混搭的風格則佔比20%，避免混搭後視覺上的紊亂。另外，混搭時同一個立面不要融入不同的風格元素，像是美式風格以線板、油漆和烤漆為主要識別，若將烤漆換成藝術塗料，則會相互牴觸顯得突兀。但塗料並非不能用於美式空間，而是只要運用在別的立面，則可以達到混搭風格的均衡效果。

Q4. 法式風是什麼？道地的法式風格裝修有哪些特色？

法式風和美式風是最常讓人混淆的兩種風格，因為這兩種風格都會出現多種元素，很適合相互混搭，但兩者還是有細節不同。「法式風格」主要的風格識別有以下五大特點：

．裝飾線板：比起美式風的線板，法式風的線板更多層次堆疊，也會出現雕花圖騰設計。

．圓弧曲線：弧形門廊、圓弧窗框，以及家具都圓潤的弧形語彙。

．材質運用：人字拼木地板、仿古處理的原木、帶些許亮面的噴漆、花紋繁複的壁布壁紙，以及柔的布藝。

．色彩基調：比起美式風格，法式風格的色彩更為濃郁強烈，常用棕褐色的木質、普魯士藍、孔雀綠等等濃郁色彩。

．細節工藝：華麗是法式風主要想呈現的氛圍，水晶吊燈、雕花壁爐和金屬裝飾是法式風特色。



以下兩間帷圓‧定制 circle設計的住宅，以法式風格為基礎融合些許美式設計

帷圓_漫步•逸境：15坪 / 兩房 / 中古屋

這間位於新北板牆的15坪住宅是二手新古屋，居住者為一對夫妻，由於男主人時常出差，因此居家風格和格局，都依照女屋主的喜好設定。空間中的隔間存在著多扇玻璃格子窗，除了建構出法式風格的識別，同時也創造視線和採光無死角的設計。

色調上挑選法式風格經典的奶油白為基底，而非美式風格的量白色，特別在通往小閣樓的入口門框做黑色跳色烤漆，讓視覺聚焦在樓梯旁鮮豔的花紋壁布上。通往主臥的入口採用雙開門設計，上方銜接的玻璃透氣窗型塑出門扇完美比例；臥室內的色調延續輕柔的奶油白，但在天花板透過較為繁複堆疊的線板創造經典法式風格，同事也修飾突兀的大樑。浴室的腰牆注入圖騰線板，搭配特別挑選的造型磁磚，奠定出帶有特色的法式風格宅。

帷圓_真淳•本質之家：23坪 / 一房 / 新成屋

另一間23坪新成屋，由於屋主夫妻皆是廣告設計業，對於空間美學和家具選品有高度的美學素養，因此在設計上全然朝著經典的法式復古風格為主，玄關櫃採用黑色噴漆搭配復古黑白地磚，，略帶反光的漆料呈現出帶有歷史感的設計。室內的人字紋木地板採用正反拼的手法，在光線照射下次然產生色澤變化增添豐富性。電視腰牆雖然是運用台式老公寓常見的水磨石，但做了金屬嵌邊增添精緻度，與整體風格家具相互匹配。

「雙開門」幾乎是帷圓‧定制 circle在每個美式風、法式風住宅都會用到的設計，但沒有一扇雙開門是同樣的款式。本案在構思主臥雙開門時，以屋主挑選的水晶金屬門把為出發，利用板子的堆疊創造前後外框，褐色噴漆和側牆的腰帶串連，營造復古老錢的韻味。主臥因應屋主想要擁有像歐美獨立陽台的設計，特別將窗邊做架高地板做出機能界定，弧形拱廊設計搭配兩側布簾，優雅弧線呼應整個門框設計，擺放上屋主自己購入的布面單人沙發，一秒還原歐洲古典公寓風情。

Q5. 美式風是什麼？道地的美式風格裝修有哪些特色？

美式風格比起法式風格整體色調較為明亮清新，且線板層次比較簡約，採用的木質色彩也更加輕柔。「美式風格」主要的風格識別有以下五大特點：

．多元融合：結合歐洲古典、鄉村、現代等元素，帶有「大熔爐」風格色彩。

．經典元素：簡約的線板設計，常見於門框、櫃體和天花板；壁爐、木百葉、大片木質家具也是常見的點綴。

．天然建材：偏好使用原木、石材、皮革、棉麻等天然材料，強調材質本身的質感與溫暖感。

．色彩基調：基底為明亮的白色，搭配暖色棕紅、紅磚以及暖黃色調為主。



以下兩間帷圓‧定制 circle設計的住宅，以美式風格為基礎融合些許法式設計

帷圓_C'est la vie·實現生活：33坪 / 複層 / 老屋

這間位於台北文山區的複層別墅，原本的屋型就十分有美式住宅的韻味，加上男屋主為法國人，因此在設計上也是因應屋主文化背景，採取潔白明亮的美式風格為基底。由於客廳電視牆兩側有橫越的不對稱大樑，因此設計師透過兩邊對稱的拱形收納設計，搭配黑色電視主牆移轉視覺焦點，透過規律的設計調整建築帶來的不平衡。開放式廚房採用黑白兩個顏色做出視覺對比，並將空間中的電器櫃、冰箱等廚電都隱藏於帶美式簡約線板的櫃體；料理區的樑柱運用層板堆疊與實木皮鋪貼，將美式裝修的木樑移植到空間，也可以用來調整空間比例的層次；特別挑選爐連烤的歐式廚具，從裝修細節、配色選用到廚電設備等等都緊扣著美式文化而生。

由於女主人是精品業櫥窗視覺設計師，因此家中許多家具軟裝都是女屋主精心挑選，家中的燈具、邊櫃與椅凳等等家具，都帶著美式風格中特有的多元設計。主臥設計上延續客廳對稱的線板勾勒，均衡的比例美式風格舒適感的來源；色彩上在明亮的白色基調上，根據空間氣氛選擇低飽和低明度的塗料，或運用輕柔的壁紙鋪敘空間，在色彩多元與紋理繁複的設計中，譜寫出美式風多元融合的設計特色。

帷圓_光合•座永：45坪 / 四房 / 新成屋

這間 45 坪新成屋在公領域格局上做了比較大幅度的調配，首先透過拱形門廊並刷上黑色塗料，以及孔雀綠的玄關鞋櫃與復古美式磁磚，建構出獨立的玄關空間。將原本位於書桌區的電視牆轉了90度，在大面採光窗的中央建立一道電視主牆，著重兩邊對稱比例、並以輕柔的白色木百葉窗濾過光線，讓同樣的坪數擁有更好的空間感，建構出美式住宅視線通透、動線活絡的住宅格局。在美式簡約線板的基調上，全室延續玄關的弧形語彙創造每個領域的過場，圓拱的排列與應用取代了輕隔間，讓每個機能區域視覺上更靠近，但卻擁有獨立充足的空間感。

帷圓‧定制 circle在每一間住宅的門片設計上都刻畫著對歐美住宅的特色，這間住宅的主臥空間中，通往獨立更衣間的雙開門採取收納櫃結合圓弧玻璃框的設計手法，床頭旁的玻璃屏風櫃與床頭的線板層次，搭配整體柔和粉色與白色木百樣窗的輕柔色調，彷彿喚起美劇中的生活場景，讓日常梳妝與更衣儀式感滿載。床頭的線板雖然簡約，但也與其他美式風格案例做出識別性，在對稱語彙中添加了個人特色，完美詮釋美式風格中充滿變化性、卻又帶著統一設計核心的風格特色。

Q6. 混搭風是什麼？如何在混搭風格中創造風格的識別？

混搭風是一種打破單一風格限制，將來自不同年代、文化、地區或材質的設計元素巧妙融合的風格。雖然帷圓‧定制 circle擅長的為法式風和美式風，但由於這兩種風格本來就具備多元融合性，因此在設計上本質就有混搭特性。有特色的混搭風，是根據以主風格為出發，混搭其他風格元素加以發散或收斂的設計手法，以下能打造有主題的混搭風有五大特點：

．創造獨特：將不同風格的元素根據異同，相互結合或獨立出來，創造出專屬的個人風格。

．比例原則：通常以一種風格為主，以另一種風格作為點綴，常見的比例是8∶2或 7∶3來分出主次，避免過於雜亂。

．尋找連結：為了讓不同元素不顯突兀，可以尋找相同元素或色彩作為連結。

．色彩協調：可大膽運用撞色，但建議遵循色彩法則，使用 60% 的基本色、30% 的搭配色和10% 的裝飾色，以達到視覺平衡。



以下兩間帷圓‧定制 circle設計的住宅，利用80/20分配比例創造混搭風格識別

帷圓_純淨•淳境：30坪 / 四房 / 預售屋

這間住宅的屋主是知名美妝部落客安啾的家，當初因為喜歡美式風和法式風格，因此找到帷圓‧定制 circle，但是客變完成之後覺得過於濃郁的風格或許會膩，希望設計師能保留美式法式風格的氣氛，但整體設計能簡單一點。收到這樣的任務，陳煌仁總監將繁複的線板語彙放在私領域跟廚房櫃體上，而公共區域則透過塊狀色調和弧形設計，來呈現美式法式風格柔美優雅的氣氛。像是沙發後方橫越的樑柱選擇用弧形修飾，而非包樑壓迫屋高；牆面的色塊加入圓弧倒角，將美式法式設計語彙改為印象派手法鋪敘空間。

由於屋主是影像創作者身份，因此在光線設計上更著重在於拍攝時呈現的完美畫面。餐廳的圓形天花以光膜取代坎燈和吊燈，均勻的暈散式光線化解頂光的尷尬，內部安裝的LED燈珠有調整色溫的智能設計，可根據自然光線、拍攝情境調整光源。時常用於拍攝與工作的用餐區則加入美式弧形語彙，餐桌桌腳椅訂製方式做出外雙C的對稱圓弧，玄關和室內的異材質地坪也採取圓弧收邊，用更為隱晦的手法注入風格識別，詮釋美式法式風格與簡約現代的混搭感。

帷圓_戀戀•嶼生：20坪 / 兩房 / 預售屋

這間 20 坪預售屋混搭風格建立，來自於屋主夫妻蜜月時前往峇里島，因而愛上南洋渡假風情。為了將美式法式風格與南洋風情相互混搭，設計師先找出兩種風格共同的設計語彙，柔美的木質與大地色為空間基調；建材上木質元素、藤編雖然維風格共享，但透過比例上的分配讓風格完美融合，並作出峇里島風情。玄關選用帶細砂質感的磁磚，加入無接縫處理將海島的沙灘作為回家的序曲。在原本人字拼木地板的美式法式風格識別上，將沈穩木皮鋪敘在玄關天花板，透過材質的翻轉勾勒出海島風情。

電視主牆採用美式法式風格少見的特殊塗料，因此主牆上沒有做任何的線板設計，而是透過隱藏門降低立面分割，呈現出整面塗料的質感。調整餐桌高度、使其更接近休閒吧台型態，再搭配手作感強烈的藤編吊燈奠定南洋風情；而美式法式風格則以低比例的方式融入客廳，像是電視牆淺淺的美式線板腰牆、白色木百葉窗與轉角弧形收納櫃，佔據80%的峇里島風格完美融合20%的美式風情。預售屋時設計師建議先不隔間，客變交屋後夫妻有了新生兒才進行房間規劃。主臥預留的坪數雖然不大，但依然可以規劃獨立更衣間，同樣運用雙開門的美式設計語彙，但將雙開門的型態改為拉門，門片跳脫烤漆而是採用木皮，搭配壓花玻璃延續南洋風主題，讓美式風和巴里島風成為和諧的混搭樣貌。

帷圓‧定制 circle／陳煌仁

地址：新北市板橋區國慶路3號1樓

電話：0913883880、02-22081935

Email：circle716@hotmail.com

網站：http://www.circle716.com

