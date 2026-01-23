《異域》柯俊雄原型人物長眠地曝光 孤軍二代祭拜追思

異域故事館董事長王根深（左起）、孤軍後代王紹章、國軍心輔講師黃信凱及YouTuber司徒建銘祭拜李國輝團長。王紹章提供



《異域》由朱延平執導，改編自柏楊原著，講述李彌將軍率領的第八軍於1949年在泰緬寮地區孤軍奮戰，最終陷入孤立無援，成為「亞細亞孤兒」的故事，已故金馬影帝柯俊雄飾演的李國輝團長原型人物長眠地終於曝光，YouTube頻道《看你老墓》主持人司徒建銘陪同孤軍二代王紹章、異域故事館董事長王根深、國軍心輔講師黃信凱前往祭拜追思。

年近八旬的王根深見到李國輝團長墓碑時情緒激動下跪磕頭，他哽咽地說：「長官，謝謝你當初用心教育我們，我們現在都很好，請您安息。」王紹章也點燃清香，感性表示這份「一香兩代情」不只代表他個人，更代表著孤軍前輩及遺族們對長官的無限緬懷。

司徒建銘提到，在《異域》放映36年後，能親自陪同孤軍後代與關懷者到角色原型人物的墓前祭拜，內心澎湃激動，深感歷史傳承的重量，強調走訪墓園並不害怕忌諱或是撞鬼，最怕的是「這些先人們，會被大家遺忘」。

