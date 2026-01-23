《異域》柯俊雄原型人物長眠地曝光 孤軍二代祭拜追思
《異域》由朱延平執導，改編自柏楊原著，講述李彌將軍率領的第八軍於1949年在泰緬寮地區孤軍奮戰，最終陷入孤立無援，成為「亞細亞孤兒」的故事，已故金馬影帝柯俊雄飾演的李國輝團長原型人物長眠地終於曝光，YouTube頻道《看你老墓》主持人司徒建銘陪同孤軍二代王紹章、異域故事館董事長王根深、國軍心輔講師黃信凱前往祭拜追思。
年近八旬的王根深見到李國輝團長墓碑時情緒激動下跪磕頭，他哽咽地說：「長官，謝謝你當初用心教育我們，我們現在都很好，請您安息。」王紹章也點燃清香，感性表示這份「一香兩代情」不只代表他個人，更代表著孤軍前輩及遺族們對長官的無限緬懷。
司徒建銘提到，在《異域》放映36年後，能親自陪同孤軍後代與關懷者到角色原型人物的墓前祭拜，內心澎湃激動，深感歷史傳承的重量，強調走訪墓園並不害怕忌諱或是撞鬼，最怕的是「這些先人們，會被大家遺忘」。
更多太報報導
王心凌攻蛋首日道具故障 走下台寵粉萬人暴動
「SJ」高雄巨蛋嗨喊：我們回家了 始源自責感冒！圭賢補刀勸粉母湯喔
金世正中空炫蠻腰揪粉dress code 被問「I.O.I」合體用唱的
其他人也在看
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21則留言
「野生趙露思」現身夜市擺攤！素顏零偽裝賣「7元蛋糕」驚喜真相曝光
中國大陸女星趙露思近日再度成為話題焦點。才剛憑戲劇「許我耀眼」重新站穩腳步的她，竟被網友直擊現身海南夜市擺攤，素顏上陣、圍裙加身，親手下廚做起小吃，毫無明星包袱的模樣，迅速在社群掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 63則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 95則留言
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 95則留言
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34則留言
趙露思現身夜市擺攤！素顏上陣仍被認出 親民反應曝光
趙露思現身夜市擺攤！素顏上陣仍被認出 親民反應曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 1 天前 ・ 33則留言
余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 30則留言
王月昏迷2度動開顱手術 女兒代發聲吐現況
60歲資深女星王月去（2025）年突然在社群透露身體出狀況，11月時在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫進行開顱手術，於是又在醫院昏迷了5天，醒來後感到呼吸困難，直到12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。對此，好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，並揭露王月2度手術的近況。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 11則留言
麻衣父親胰臟癌逝世！她暴瘦現身：生命這麼脆弱
日籍女星麻衣（佐藤麻衣）去（2025）年曬出爸爸與兒子的合照，提到「爸爸生命只剩幾天」，隨後證實爸爸罹患胰臟癌，並傳出已於12月28日離世。失去至親的麻衣近日回台灣錄影，面對外界關心，她坦言過去一段時間總是一個人哭不停，甚至暴瘦到體重只剩41公斤。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 6則留言
戲裡許願戲外成真！高允貞IG追蹤破千萬 金宣虎留言祝賀甜翻
Netflix劇集《愛情怎麼翻譯》開播後掀起追劇熱潮、話題不斷，由高允貞、金宣虎主演的組合，被大批觀眾狂讚「化學反應爆表」，兩人互動也從戲裡延伸至戲外，同樣讓粉絲嗑到不行。隨著劇集熱播，主演人氣也直線飆升，其中高允貞更迎來重要里程碑，個人IG的粉絲追蹤數正式突破一千萬。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
盜用陳漢典Lulu婚紗照！詐騙集團慘翻車 秒被識破被罵翻
陳漢典與Lulu去年驚喜宣布結婚喜訊，正式成為演藝圈銀色夫妻的他們先前曝光遠赴日本富士山拍攝的婚紗照，讓大家看了直呼好浪漫！沒想到，這組照片卻被詐騙集團拿來騙人，不過也因為這對夫妻名氣太高，讓詐騙集團馬上被識破，當場成為詐騙的尷尬翻車現場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
王心凌IG宣傳片亂喊31城背景嘈雜！粉絲笑瘋直呼「剪輯太鬧！」
甜心教主王心凌即將在台北小巨蛋舉辦巡演最終場，為粉絲暖場，她在社群上分享宣傳片，卻因「謎之亂喊」意外引發討論，連死忠鐵粉也笑翻。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 10則留言
幻術大仙「配偶欄歸洞了！」穿唐裝、腳踩木屐 甜攜愛妻登記結婚
台灣知名網紅魔術師「幻術大仙」，靠著變化無窮的手法與幽默詼諧的風格，廣受各大廠商、企業喜愛，活動更是接到手軟。今（22日）他驚喜宣布與女友登記結婚，正式升格人夫，讓網友驚喜直呼：「配偶欄歸洞了。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10則留言
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許瑋甯當媽後再曝新身份 三寶爸楊祐寧想挑戰野營
許瑋甯當媽後再曝新身份 三寶爸楊祐寧想挑戰野營EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2則留言