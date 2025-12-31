《異夢藝夢》3人聯展 感受藝術的多元詮釋
記者黃朝琴／臺北報導
中正紀念堂《異夢藝夢》創作聯展，今（31）日擇定1樓藝廊開幕，包括李昕、林聰明、郭艶雅3位跨世代藝術家，呈現逾150幅油畫及複合媒材作品，從山岳、禽獸、寵物、花鳥、生肖動物，各有不同主題與風格，建起與觀眾的橋樑，讓觀眾感受藝術的多元詮釋，進而引發情感的共鳴。
李昕的創作以《疼。喜……一隻小貓光的旅程》為主題，透過一隻小貓作為敘事象徵，表現疾病與療癒過程的身心變化，跨越病痛、愛、失落等經驗，描繪從恐懼到喜悅、從毀壞到重生的過程，並呈現身體、靈魂與信念之間的深刻聯繫。該系列運用AI生成影像、手繪插畫以及半透明色紙拼貼等多媒材，構建一個層次分明的視覺架構，表達複雜的情感與心境。
林聰明以《踏石築夢．盤根放飛》為創作主題，表現對家鄉的深厚情感以及對臺灣美術史的敬意。他的作品充滿對臺灣山海壯闊與鄉村生活的讚美，並借此表達對家園、記憶和文化根源的思索，透過油畫與複合媒材的運用，他以精確的筆觸展現了大自然的壯麗與人類心靈的連結，表現家鄉的溫暖與永恆。
林聰明表示，這次65件展品，《護國神山》系列5件作品以臺灣玉山為題，包括油畫與馬賽克磁磚拼貼，呈現春天花開、冬天覆雪不同風景，以東方水墨技法，結合西方油畫媒材，發揮暈染、堆疊、皴等技巧。《火雞》系列有2幅分別描繪宜蘭竹山河、宜蘭河畔火雞成群的模樣。《黃金雨》系列2件油畫，則結合阿勃勒與臺灣藍鵲，代表對臺灣光明的祝願。《土番鴨》系列則是純粹西方油畫技巧，代表3年1次的科舉考試，考生能夠一鳴驚人。
郭艶雅表示，她的創作圍繞生命的價值與情感，這次展出《十二生肖》2套24幅、《富貴叩門》系列22幅、《十全十美》系列10幅，以及《親情無價》系列4幅，藝術創作是一種修行，表達情感、智慧與信仰，藝術家要真誠與堅持，才能呈現真實深刻情感。
郭艶雅指出，《十二生肖》系列以不同生肖動物搭配不同花朵，例如龍與玫瑰花搭配，再如馬與繡球花組合，牡丹花與蛇為伴，老鼠與鬱金香共構，每一個人生肖好壞無法決定，但人生如花開花謝，花期長短不同，再壞也綻放一次的最美時刻。
她提到，有人不喜歡蛇，但她卻很喜歡，因為蛇懂得冬眠，蓄積能量與生命力，牡丹花與蛇為伴，這條蛇有牡丹紋身，畫面融入靈巧的「綠繡眼」鳥兒，則是自己的化身，仰望蛇的人生觀。老鼠是最懂掌握機會和覓食動物，老鼠出沒代表有好吃東西，鼠輩也是最會賺錢。
《富貴叩門》系列部份，郭艶雅表示，「門」代表「家」與「職業」兩種意涵，同時以花中之王「牡丹」代表富貴。作品《詩禮傳家》置入樸質木門與無圖騰的銅製門環，臺灣綠繡眼嬉停在「狀元紅」樹梢，門板刻著「文章壽世，詩禮傳家」傳世價值，下面萬壽無疆的銅質圖騰拱著綻放的牡丹，傳達臺灣的人文價值，不論此生從事何種行業，都低著頭默默叩響門環，才是世代大富大貴。
再如作品《孔雀開屏》，外有孔雀開屏，內有富貴叩門，畫中以美國國家公園「優勝美地」當背景，以兩隻鹿展開生命的旅程，悠遊全世界天地。至於《三貓開泰》以3隻貓形成能量三角，驅除邪氣，保護家人平安，貓咪的靈性能量有助招財進寶，貓咪的陪伴能舒緩壓力的治癒能量，3隻貓和諧相處，象徵家庭成員關係融洽，增進彼此感情。
郭艶雅提到，《親情無價》系列作品《母親的裁縫人生》，描繪母親靠雙手做裁縫養活5 個孩子，成就家庭的堡壘，畫面中有母親的裁縫車，5支紙鶴擺盪情感漣漪，連著5個小孩和天上的母親，桌邊擺上母親最愛的玫瑰，讓芬芳傳達對她的思念。
《十二生肖》2套24幅，吸引遊客拍照打卡。（記者黃朝琴攝）
林聰明以《踏石築夢．盤根放飛》為創作主題，表現對家鄉情感及對臺灣美術史的敬意。（記者黃朝琴攝）
《富貴叩門》系列部份，吸引年輕少女蹴擁拍照。（記者黃朝琴攝）
藝術家郭艶雅《十二生肖》系列，以不同生肖動物搭配不同花朵。（記者黃朝琴攝）
林聰明《護國神山》系列以臺灣玉山為題，圖為馬賽克磁磚拼貼。（記者黃朝琴攝）
郭艶雅 《富貴叩門》系列作品《詩禮傳家》，樸質木門與銅環，綠繡眼嬉停在狀元紅樹梢，傳達臺灣人文價值。（記者黃朝琴攝）
林聰明《護國神山》系列以臺灣玉山為題，呈現春天花開景致。（記者黃朝琴攝）
郭艶雅《親情無價》系列作品《母親的裁縫人生》，描繪母親靠雙手做裁縫養活5 個孩子，成就家庭的堡壘。（記者黃朝琴攝）
李昕《疼。喜……一隻小貓光的旅程》，透過小貓表現疾病與療癒過程的身心變化。（記者黃朝琴攝）
《十全十美》系列10幅，採用土、砂石與油畫顏料為創作媒材。（記者黃朝琴攝）
中正紀念堂《異夢藝夢》創作聯展，呈現林聰明等3位藝術家150幅油畫及複合媒材作品。（記者黃朝琴攝）
