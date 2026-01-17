異常死亡…爆發今年首起「蛋中雞禽流感」！屏東養雞場撲殺8640條命

記者簡榮良／屏東報導

染上病毒只能全殺。屏東縣動物防疫所於13日接獲高樹鄉1處蛋中雞場主動通報飼養蛋中雞有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，迅速派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，於15日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所16日執行撲殺作業，現場撲殺8640隻蛋中雞。

15日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所16日執行撲殺作業，現場撲殺8640隻蛋中雞。（圖／翻攝畫面）

「蛋中雞」是指雞蛋產業鏈中，從孵化場送到專業中雞場，飼養約75至120天，直到準備轉移到蛋雞場開始生產雞蛋的育成階段母雞。這段時期是蛋雞發展骨骼、免疫力及腸道健康關鍵期，為未來穩定產蛋打基礎。

縣府表示，本例為縣內今年首件案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例。（圖／翻攝畫面）

農業處處長鄭永裕表示，每年10月至3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常症狀，像是：精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等，請儘速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。

農業處提醒，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

