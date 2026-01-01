異常疲勞恐是心肌缺氧！醫揭冬天猝死前兆易被忽略

重症醫師黃軒近日在社群平台分享冬季猝死前的警訊，指出多數個案並非完全沒有症狀，而是症狀太輕微、太模糊，常被誤認為疲勞或小感冒而遭忽略。

多數冬季猝死的個案並非完全沒有症狀，而是症狀太輕微、太模糊，常被誤認為疲勞或小感冒而遭忽略。（圖／Photo AC）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文表示，在急診與加護病房詢問家屬時，最常聽到的一句話是「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對」，這幾乎成為冬季猝死的共同前奏。他列舉5種最常出現的低調警訊，第一種是不明原因的異常疲勞，不是熬夜那種累，而是明明睡夠卻醒來就累、做一樣的事卻特別喘，身體有種怎麼都回不來的沉重感。他引述研究指出，心肌缺氧早期常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。

第二種警訊是胸口悶、緊、壓，但不像痛，很多人會形容像被壓住、像卡一口氣或像吃太飽。黃軒表示，冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。第三種是清晨或夜間突然心悸、冒冷汗，特別是在剛起床、半夜上廁所或洗澡前後，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。

黃軒強調，頭暈、眼前發黑、差點昏倒不是單純低血壓，而是心輸出量短暫不足的警告。（圖／freepik）

第四種警訊是頭暈、眼前發黑、差點昏倒，黃軒強調這不是單純低血壓，而是心輸出量短暫不足的警告。在猝死個案回溯中，近幾天有短暫暈眩是常被忽略的重要線索。第五種是睡眠突然變差、半夜醒來心跳快，原本好睡突然變淺眠，這常與自律神經失衡、夜間心律不整風險上升有關。

黃軒解釋，冬天症狀特別不典型是因為寒冷會同時影響血管收縮、血液變黏及交感神經亢奮，結果就是不是一次劇痛，而是一連串小不對勁。他提醒，若有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸史、家族早發心臟病、睡眠呼吸中止症或長期壓力大等情況，看到這些輕微症狀都不輕微。黃軒呼籲民眾冬天出現的新症狀都不要急著找藉口，請把怪怪的感覺當成重要的健康訊號。

