異常訊號 長榮航飛洛杉磯航班轉降關西機場

▲長榮航空說明，今日BR06桃園前往洛杉磯航班，航行中因出現異常訊號，基於安全考量轉降關西國際機場進行檢修。（圖／記者陳致宇攝）

[NOWnews今日新聞] 長榮航空今（24）日一架飛洛杉磯航班，起飛後疑似引擎故障轉降關西機場。對此，長榮航空表示，航行中因出現異常訊號，基於安全考量轉降，已調派同機型航機前往大阪載運旅客。

今長榮航空一架飛洛杉磯班機，疑似因為引擎故障，在空中放油後，轉降日本關西機場。對此，長榮航空說明，今日BR06桃園前往洛杉磯航班，航行中因出現異常訊號，基於安全考量轉降關西國際機場進行檢修。

長榮航空表示，已調派同機型航機前往大阪載運旅客，預計今日台北時間19:00出發，旅客等候期間長榮航空也提供餐券，造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

桃機T3北廊廳12月25日正式啟用 迎接年底跨年疏運

長榮航空服員抱病上班亡2月餘 父控公司續說謊：不是做人的義理

長榮航空導入3D立體飛行地圖 15種以上視角自由切換