異性朋友一堆，但沒人會想跟他結婚的星座TOP4：雙子愛玩，「這星座」只被當玩伴不被當對象

有些人身邊永遠不缺異性。聊天有人接、出去有人陪、需要時也找得到人，卻偏偏在談到「穩定關係」或「結婚」時，總是被默默排除在選項之外。問題不在於他們不夠好，而是他們給人的感覺，更像朋友、玩伴，而不是能一起承擔生活的人。今天就來看看，哪些星座最容易出現這種——異性緣爆棚，卻始終進不了婚姻名單的狀況。

異性朋友一堆，但沒人會想跟他結婚的星座 TOP 4：水瓶座

水瓶座很有魅力，跟誰都聊得來 source：Netflix《現金英雄》劇照

水瓶座很有魅力，跟誰都聊得來，思想開放、不黏人，對異性來說相處起來毫無壓力。但也正因如此，水瓶常給人一種「隨時會轉身離開」的距離感。當關係需要承諾、責任、規劃未來時，對方反而會退一步思考：「他好像不需要任何人。」

異性朋友一堆，但沒人會想跟他結婚的星座 TOP 3：射手座

射手座的異性朋友多，很大一部分來自他們的爽朗與不拘小節_source：tvN《春日狂熱》劇照

射手座的異性朋友多，很大一部分來自他們的爽朗與不拘小節。好相處、不計較、愛玩，當朋友真的很快樂。但一談到長期關係，射手的「不想被綁住」就會浮上來。他不是不想愛，而是太害怕失去自由。久而久之，就被默默歸類成——適合玩，不適合定下來。

異性朋友一堆，但沒人會想跟他結婚的星座 TOP 2：天秤座

天秤座對異性真的很好 source：Netflix《愛情怎麼翻譯？》劇照

天秤座對異性真的很好。關心、體貼、陪伴，樣樣到位，卻又剛好停在「誰都可以享有」的程度。對方很容易產生好感，卻又很快發現——這份溫柔並不專屬。當所有人都被同樣對待時，天秤反而失去了成為「唯一選擇」的重量。

異性朋友一堆，但沒人會想跟他結婚的星座 TOP 1：雙子座

雙子座真的不缺異性朋友 source：tvN《颱風商社》劇照

雙子座真的不缺異性朋友。他們有趣、會聊天、反應快，跟他在一起永遠不無聊。但問題也出在這裡。雙子的節奏太快、變化太多，情緒來得快、退得也快。對方即使喜歡，也會在心裡打個問號：「這樣的人，真的能穩定下來嗎？」於是雙子常常被喜歡，卻很少被選來共度一生。

異性朋友多，不代表有人真的把你放進未來。當一個人給人的感覺，永遠停留在好相處、好聊天、好玩，卻從不讓人看見他願意為誰負責、為誰留下來，自然很難成為那個被選來走一輩子的對象。

主圖來源：Netflix《愛情怎麼翻譯？》劇照

