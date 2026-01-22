異想天開？台旅客搭郵輪錯過入境通關 竟要駐處請日官員回來加班

國人赴國外旅遊，遵守當地國家時間要求很重要，台北駐日經濟文化代表處那霸分處近日分享一起案例指出，有國人搭乘郵輪抵達日本宮古島時，因錯過規定的下船入境通關時間而無法上岸，卻向駐外代表處求助，盼能協調日方入境審查人員返回港口協助辦理手續，對於這種狀況，駐處也難以受理。

駐日本代表處那霸分處表示，去年12 月12日分處才發文提醒國人搭機報到等應遵守時間規定，沒想到 2 天後又接到國人電話表示，他們搭乘郵輪抵達宮古島，但卻錯過規定的下船通關時間，入境審查人員已經離開，希望那霸分處請入境審查人員回宮古島港口幫他們辦理入境手續未果，甚至還要求聯絡當地警察上船帶他們到出入國管理局辦入境手續。

廣告 廣告

未依時間完成入境視為自動放棄「上陸」

對此，駐日本代表處那霸分處表示，依日本規定，入國審查人員僅在公告的通關時段內於港口執行勤務，時間一到即撤離，不會為個別錯過時限的旅客再度返回港口辦理入境審查。而依規定郵輪內部屬船旗國領土，並非日本境內，當地警方亦無法介入。若遇緊急狀況必須下船，理應洽詢船上負責入境申報事務的相關人員。

為釐清郵輪旅客的通關作業程序，駐外代表處進一步向日本出入國管理局那霸支局查證。日方詳細說明指出，未在規定時間內完成入境手續的旅客，將被視為自願放棄上陸(入境)資格。入國審查人員會依郵輪提供的名單，確認未完成通關的旅客，並發行「不上陸通知書」，作為該旅客放棄在此次行程中於日本各港口下船資格的正式文件。

日方並指出，「不上陸通知書」一經發行即無法撤回，除非旅客出現緊急醫療等特殊狀況，才能由郵輪方面向出入國管理局提出專案申請。

個人因素衍生通關問題 駐處難請當地機關通融

另外還需特別注意的是，搭乘郵輪前往日本，必須在停靠的第一個日本港口完成入境通關，否則後續即使停靠日本其他港口，也一律不得下船，只能留在船上。

駐日本代表處那霸分處強調，對於國人因個人因素錯過規定時間而衍生的通關問題，代表處不便代為向當地主管機關提出通融要求。

同時，駐日本代表處那霸分處再次提醒，隨著春節連假即將到來，駐外代表處再次提醒國人，無論搭乘飛機或郵輪，報到、入出境通關，以及訂房入住、活動入場、用餐、租車取還車等各項行程，都必須須嚴格遵守時間規定，以免影響旅程，同時也呼籲國人行前務必確認相關規定，確保出遊順利，平安往返。