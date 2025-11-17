異想天開！男找友策畫「被警強押」分手戲 悽慘下場曝

桃園發生一起男子遭假警察強押上車案件，但因為太逼真讓女友嚇壞報警，才讓整起事件真相曝光，男子設計這齣戲碼只是為了要與女友分手，全案將依法函請偵辦。

女子慌張找上警方，稱自己男友遭「假警察」強行帶走。圖／台視新聞

16日傍晚6點多，一名王姓女子焦急的向警方解釋，自己的男友突然在桃園洗車場遭兩名戴著口罩、自稱警察的男子強行帶走，還連洗車場老闆一起抓上車，讓她懷疑不對，直覺對方根本不是警察，連忙報警。員警獲報，一聽情況不單純，立刻通報攔截圍捕，短短半小時就在街邊找到王小姐的男友邱姓男子以及洗車場老闆，而被大批員警包圍的邱姓男子和洗車場老闆，神情緊張，向員警坦承「這是一場分手行動」。

結果一切都是男方想分手所演的戲。圖／台視新聞

原來邱姓男子想和女友分手，異想天開找來好友扮成假警察，想藉機甩掉女友，以為自導自演手段能騙過對方，反而惹禍上身。警方聽完也當場告知這種誤導他人、假藉刑案的行為已經觸法，全案依法函送偵辦。

桃園／鄭艮祐 責任編輯／陳俊宇

