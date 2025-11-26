異想天開！ 高雄失聯移工躲冷凍庫半小時險凍斃

一名印尼失聯移工為了躲避查緝，竟躲在冷凍庫內半小時，被查獲時凍得直發抖。（圖：移民署高雄市專勤隊提供）

移民署高雄市專勤隊接獲線報，前往前鎮區一家冷凍加工廠查緝失聯移工，有3人當場被查獲，但1名印尼籍移工為了不被抓，竟躲進冷凍庫長達半小時，被查獲時他身上披著塑膠袋一直發抖，差點失溫喪命。（溫蘭魁報導）

移民署高雄市專勤隊接獲線報，前鎮區一家冷凍加工廠常有不明外籍人士進出，經埋伏追查發現，這家冷凍加工廠僱用失聯移工，日前前往查緝時，有些移工試圖掙脫逃跑，3名印尼籍失聯移工先被查獲，但在查核他們的身分時，發現他們面露擔憂與焦慮，糾結了半小時之後才坦承有另外1名同鄉躲在冷凍庫裡面。

移民署高雄市專勤隊前往高雄市前鎮區一間冷凍加工廠查緝非法失聯移工。（圖：移民署高雄市專勤隊提供）

高雄市專勤隊副隊長袁愷說，專勤隊員打開冷凍庫時，這名失聯移工縮著身體躲在角落，凍得直發抖：「（會失溫ㄟ，這個冷凍會死人）果然發現一名移工陸男躲藏在冷凍庫，陸男被帶出以後向本隊表示，冷凍庫並無法從內開門，相當感謝專勤隊的及時救援。」

還好在專勤隊員的照顧下，這名移工才逐漸恢復氣色。

除了這間冷凍加工廠，專勤隊員又前往仁武、鳳山及岡山擴大查緝，當天共查獲17名非法移工帶回偵辦，後續將調查非法雇主責任。