異材質細節堆疊的質感生活，光影穿梭的24坪現代混搭宅

這間24坪的現代混搭風住宅，在有限坪數中細膩鋪陳生活層次。設計以材質對話為核心，透過木質與石紋的交織，形塑理性而溫潤的空間語彙；搭配間接照明與玻璃材質的穿透感，使光影自然流動，放大視覺尺度，也讓居家氛圍隨時間轉換而展現不同表情。



循著動線進入玄關，圓弧形屏風柔化入門視線，同時兼顧風水考量。灰調特殊漆結合細緻燙金點綴，低調中展現現代質感，一側搭配玻璃磚設計，將客廳採光引入玄關，使入口明亮而不封閉。動線中段設置鐵件置物平台，滿足隨手收納需求，旁側頂天立地鞋櫃則完整容納一家四口的鞋履，維持整潔有序。玄關銜接餐廚空間，廚房防濺板選用石紋磁磚，兼顧美感與實用性；中島吧台提供備料、簡餐與咖啡沖煮的彈性使用，並搭配玻璃折門，在阻隔油煙的同時保留通透感。餐廳旁的木質餐邊櫃結合展示與收納機能，搭配間接照明提升質感格調；上方圓弧天花柔和界定餐廳與客廳，豐富了視覺層次。



公領域核心以展示與收納牆面為主軸，木質層架搭配格柵門板，兼顧陳列與輕盈視感；藍色收納櫃注入沉穩色彩。電視牆以白色大理石紋薄磚鋪陳，下方電視櫃結合線性設計與間接光源，層次立體而俐落。沙發後方規劃半開放空間，透過玻璃拉門引光入室，書房以半牆與弧形木紋元素柔化界線，形塑安靜舒適的閱讀角落。

來到私領域，主臥床頭牆以線條設計豐富立面層次，並巧妙隱藏主衛浴門片，牆面掛勾補足收納機能。小孩房延續整體設計語彙，牆面採藝術塗料呈現，並架高地坪作為臥榻，直接鋪設床包，讓兩位孩子共享也依然寬敞舒適。

