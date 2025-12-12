異膚保濕技巧：正確塗乳液護手、臉、身體與頭皮，減少乾燥與搔癢

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

文 盧俊瑋 長庚醫院學術組助理教授級主治醫師、林口長庚醫院皮膚部主治醫師

塗乳液或潤膚膏最好在皮膚稍微濕潤時進行，這樣不但比較好推開，也能幫助鎖住水分。冬天使用質地較厚的產品時，可以先在雙手掌心搓熱再塗抹，減少冰涼的不適感。

臉部保養則不需要一次堆疊太多產品，如果已經有化妝水、精華液或日霜，可以視情況酌量使用乳液，避免塗得太厚，反而讓皮膚不舒服。

不同部位的塗抹技巧──

●手部

先在手背擠一點潤膚膏，雙手互相抹開，再均勻塗滿手背與手指。

●背部

可以將乳液放在手背，再用手背來回塗抹，方便又均勻。

●腿部／腳部

將腳放在椅子上，從腳踝往上塗到大腿下緣，腳底若乾燥也要照顧到。

●臉部與脖子

將乳液放在臉與脖子交界處，從中間往外推開，避免某一區塗得太厚。

●頭皮

分開頭髮，讓產品直接接觸頭皮，而不是停留在髮絲上。頭皮保濕不必每天做，可以依需求調整，停留至少兩小時，最好能過夜再洗掉。乾燥嚴重時，一週三次，穩定後可減為一週一次；油性頭皮則不需要例行保濕。

對小朋友來說，從小養成擦乳液的習慣非常重要，能減少乾燥與搔癢的機會。可以教孩子自己塗，或在家長幫忙時加入輕柔的按摩，讓孩子覺得這是親子互動的一部分，而不是每天的「被迫任務」。皮膚照護看似瑣碎，但它是異位性皮膚炎控制中不可或缺的一環。只要每天做好溫和清潔與適當保濕，皮膚狀況會更穩定，搔癢與復發的頻率也能降低。

（本文摘自<皮膚照護小叮嚀>(健康世界出版)、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

