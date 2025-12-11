異膚出遊護理指南：乾燥環境保濕、避免搔抓與正確飲食

文 蔡雅竹 亞東紀念醫院皮膚科主任

遇到長假，有許多家庭都有出國旅遊的安排，有些國家天氣很乾燥，即使沒有異膚的人，也會感覺到嘴巴、臉、手，都會覺得緊繃，因此到比較乾燥的地區，乳液一定記得要攜帶，因為異膚的乳液不容易找，平常習慣使用的乳液，一定要記得帶出門，而且補充的次數，可能要比平常使用的次數再頻繁一些；而且，油度也要選擇比較滋潤的。

門診常會遇到有時異膚的病人會問：「醫師我能不能泡湯？」但溫泉的高溫其實並不適合，再加上泡湯的水質環境也很難掌控，所以泡湯不是那麼建議，或者是說盡量減少，事實上，包括洗澡時水溫過高或長時間浸泡，對異膚的病友都不適合。

異膚病友出遊若不幸癢感大爆發，由於發癢是整個皮膚炎的核心症狀，只要不要癢，就能避免後續的搔抓、皮膚苔蘚化等問題，所以止癢的控制夠快，確實是治療上決勝的關鍵。

再說一次，乳液很重要，要隨時補充，不能懶惰；如果是去乾燥的國家，更是需要。此外，也不要盲目的食補，不要太多額外的添加物，天然食材最重要，但也不要緊張到什麼都不敢吃，該補充的營養成分還是要攝取。

另外，外出旅遊，都是人群聚集的場所，因此要記得勤得洗手，洗手是避免病菌的基本防護，但洗完手後要記得立即補充乳液或護手霜，才能把水分保持住，這樣對皮膚的保護屏障才足夠。

（本文摘自<皮膚照護小叮嚀>(健康世界出版)）

