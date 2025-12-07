異言堂獨家登機 直擊航遙測監看馬太鞍堰塞湖
生活中心／陳璽鈞 、呂炯緯 台東報導
今年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，重創下游地區，由於堰塞湖位在海拔一千多公尺的深山，沒有道路可前往，最初，全靠林保署航遙測分署的航拍，帶回第一手的高空影像。民視異言堂採訪團隊，經過層層申請，成為第一家，堰塞湖事件後、登上航攝專機拍攝的媒體。帶大家從1萬5千英呎的高空、俯瞰堰塞湖真貌。
天一亮、趕在雲霧抵達前，採訪團隊跟著農業部航遙測分署人員登上專機。除了平時的航拍工作，觀察堰塞湖變化，是最近的重點。
林保署航遙測分署的航拍，帶回第一手的高空影像。（圖／民視新聞）
民視記者 陳璽鈞：「採訪團隊經過申請，跟著航遙測分署的人員上機拍攝，帶大家來看看，他們平常航拍任務，可以看到一般基本的機組人員，包括兩位航拍人員，以及一位機師還有副駕駛。」
航遙測分署技正 李治逸：「我們每個月都會來堰塞湖，進行一次的空拍作業，主要是為了持續監測，它的山體崩塌情形有沒有繼續。」
航遙測分署技正 李治逸：「我看到了看到湖體了。」
飛上1萬5千英呎的高空，僅管有雲層遮蔽，眼前仍清楚浮現，山頭之間一塊巨大的灰色創口、赫然展開。
航遙測分署技正 李治逸：「那個大崩塌地就是造成堰塞湖的原因。」
林保署航遙測分署的航拍，帶回第一手的高空影像。（圖／民視新聞）
回想七月下旬，水保署發現堰塞湖後，委請航遙測分署持續監測。種種跡象都顯示、堰塞湖正快速邁向潰決，直到9月23日發生溢流。
航遙測分署技士 劉士豪：「我們實際到了上空的時候才發現，航遙測分署技士劉士豪，原來崩塌的範圍那麼大，航遙測分署技士劉士豪，我那時候的直覺是整個山都不見了。」
航遙測分署技正 李治逸：「大自然的力量真的是不可小覷，一個龐大的湖水，能夠切出這麼V型這麼深的河谷，可見當時的水流力道是非常強勁。」
雖然已度過最危險的時刻，這群航拍員仍堅守空中任務，持續記錄這片土地的變化，做為農業及環境治理的參考。他們的任務沒有終點，成為守護台灣的眼睛。
不只空中部隊，我們記者也訪問到徒步六天，在山區割草開路，深入到堰塞湖核心區的地面特遣隊成員，更多精采的報導，都在本周六晚間11：00「民視異言堂」節目，敬請按時鎖定。
