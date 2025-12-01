異言堂／世紀難題—堰塞湖土砂

專題組／許敬柔 徐景明 花蓮報導

花蓮堰塞湖爆發嚴重水災重創下游部落，來自全台各地的鏟子超人，自發性地幫忙居民清淤，但挖出來大約70萬噸的土砂去了哪裡？有被妥善處理嗎？最令人擔憂的是，在堰塞湖的壩體上，還堆積著量體更大—兩億立方公尺的土方，目前沒有任何工程手段可以清運，該怎麼辦呢？





鏟子超人們協助災區清理（圖／民視新聞）

大家還有印象，當初九月份樺加沙颱風襲台，馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成光復鄉嚴重災情！當時，來自全台各地協助災區清理的鏟子超人，成為台灣最美的風景，只是外界好奇，這一鏟一鏟合力清出的淤泥，後來去了哪裡呢?原來目前被放置在台糖的土地-第三暫置區，花蓮光復的「第三暫置場」是為了因應震災後的廢棄物及淤泥暫時堆放而設置的場所，面積共有30公頃，相當於51個足球場容量，放置將近70萬噸的災後淤泥與廢棄物。

花蓮光復「第三暫置場」放置將近70萬噸的災後淤泥與廢棄物（圖／民視異言堂）。

不過，這些災後廢棄物參雜著家庭用品、垃圾以及砂石泥土，光要篩分就得花費好一番功夫！先用怪手進行初步篩分，因為擔心下雨再度沖刷淤泥，現場也進行防範措施，除了鋪設特製的不透水帆布，導水設施、引流側溝及貯坑等施作。至於未來第三暫置場淤泥及垃圾處置狀況，以及後續篩分、和再利用規劃，還要等待工法確定和預算執行期。

災後土砂參雜著廢棄物，篩分不易且耗時（圖／民視異言堂）

這些只是冰山一角，當初從堰塞湖沖下來的土砂將近6000個奧運泳池之大，如此巨量的砂石，專家研判這次的堰塞湖災害，屬於極端複合型土砂天災，災害主因為洪峰流量極端超標，因此絕大部分土砂都還散落在溪床與四周，加上11月鳳凰颱風來襲，又沖下900萬噸砂石量，疏濬速度趕不上沖刷速度，水利署目前預計2026年要疏濬600萬噸。

馬太鞍溪上游疏濬工程持續進行中（圖／民視異言堂）

根據監測結果，馬太鞍溪上游還有兩億噸的土方，依照以過去經驗看，土方會持續隨著水流下來，萬巨量土砂一次沖刷下來後果難以想像!台大地質系教授陳文山認為必須趕緊建構穩定的水流槽路，教授陳文山說:「不管你未來要採取什麼方法,你目前在旱季的時候,你一定要把上游，尤其中上游兩邊一邊是鳳林,一邊是光復， 你要在這邊的河道，趕快清出一個大空間，讓下一次的洪水來的時候，有足夠的空間可以堆。」

馬太鞍溪上游還有兩億立方公尺的土方無法清運(圖／林保署提供)

陳文山認為上游壩體交通不便，重機具難以抵達，目前只能靠大自然的力量沖刷，堰塞湖危機恐怕短時間無法解決，因此，馬太鞍溪中下游必須得加快腳步施作堤防，同時加速河床清淤工程，村民的撤離計畫也必須規劃好，以防萬一。完整專題報導請點選YouTube影片收看

