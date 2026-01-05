異言堂／台海危機：開戰時刻
異言堂 /沈雅雯、賴冠諭報導
中共解放軍2025年底突然發動圍台軍演，不只演練封鎖台灣，也對台灣進行實彈射擊，恫嚇意味濃厚。專家指出，兩岸一旦發生戰爭，中國第一步就是封鎖台灣，切斷台灣的能源、通訊、糧食等海上生命線。目的是希望台灣內部因此發生動亂，甚至自行投降。
中共解放軍2025年底突然發動圍台軍演，不只演練封鎖台灣，也對台灣進行實彈射擊，恫嚇意味濃厚。（圖／民視異言堂）
國防安全研究院研究員沈明室指出，2025年底的軍演，中國不只模擬全面封鎖台灣，兩波火箭射擊落點，分別在基隆與台南外海，都接近我方24浬鄰接區，只要將落點稍微偏移，就是台北與高雄，目的就是宣示中共有能力直取台北、高雄，攻擊島上的關鍵基礎設施。
2025年底的軍演，兩波火箭射擊落點，分別在基隆與台南外海，只要將落點稍微偏移，就是台北與高雄。（圖／民視異言堂）
台灣若遭到全面封鎖，將對經濟、民生造成打擊。台灣安保協會副秘書長何澄輝說，屆時甚至中共在台的內應，也就是所謂的第五縱隊，可能散布假消息，明明物資供應仍然穩定，卻說物資緊缺，要民眾趕快去搶；甚至散佈謠言說台灣已經投降。 《積極行動指南》主編蕭長展指出，中共封鎖台灣目的就在於製造台灣內部的混亂，希望台灣社會自行崩潰，甚至人民會要求政府與中共進行「和談」。對中國來說，如此可以以最低的成本奪取台灣，因此台灣必須建構防衛韌性，不只要能頂住封鎖，更要能在戰爭時區辨謠言，盡量穩住生活。更完整深入報導，請點選YouTube影片收看完整專題報導。
原文出處：異言堂(影)／中國武力犯台第一步 專家：封鎖台灣 盼內部動亂自行投降
