異言堂／台海危機：開戰時刻

民視新聞／陳尚裕 綜合報導美軍前天（3）突襲逮捕委國總統馬杜洛，引發美國政壇口水大戰。民主黨痛批，行動未經國會授權，但國務卿盧比歐強勢辯護，強調美軍不是入侵，無需先報告。而美國總統川普雖揚言接管委內瑞拉，但根據外媒報導，目前具體接管沒有更多細節。美國3日發動閃電行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震撼全球。馬杜洛夫婦因涉嫌毒品恐怖主義和非法持械遭起訴。這場跨海抓人，在美國政治圈開始爆發口水戰，民主黨痛批川普政府沒有得到國會批准就行動，不過到底需不需要批准，美國國務卿盧比歐這樣說。美國國務卿盧比歐：「（國會批准）並非必要，因為這不是入侵，我們沒有佔領一個國家，這是一次逮捕行動，屬於執法範疇。」面對執法說，民主黨展開反擊，除了質疑川普政府根本沒想清楚就轟炸委內瑞拉，並強調這是在浪費公帑。參議院民主黨領袖舒默：「馬杜洛確實是個非常糟糕的人，但對付法外之徒不能以非法手段，他們（美軍）進入了委內瑞拉境內，轟炸了民用以及軍事設施，在沒有取得國會批准的情況下，做出這些行為已經違反了法律。」而在美軍展開軍事行動後，美國總統川普大動作召開記者會，目標很明確，揚言要接管委內瑞拉。美國總統川普：「我們將會管理這個國家（委內瑞拉），直到我們能夠進行一次安全、妥善且審慎的政權移交。」美國這步棋，下一步到底要怎麼走？根據外媒報導，川普對委內瑞拉的接管目沒有任何具體細節。面對外界不斷揣測，盧比歐強調這一切都是互利。美國國務卿盧比歐：「這並非在操作，而是在執行政策，我們希望委內瑞拉朝著特定方向發展，我們不僅認為這對委內瑞拉人民有益，這也符合我們的國家利益。」外界分析，美國這次的軍事行動，除了緝毒，就是看準那邊的石油資源。不過民主黨砲轟，當地油田年久失修問題嚴重，而且川普政府沒說清楚，這將使美國陷入困境。參議院民主黨領袖舒默：「這些油田已經疏於維護20年了，我們根本不知道修復需要花多少時間，要耗費多少成本以及在修復過程中，我們是否要派遣軍隊駐守來保衛油田。」美軍抓捕馬杜洛，鄰國也開始擔心後續效應，巴西軍警已經緊繃神經，在邊境加強巡邏，哥倫比亞也已在邊境部署3000兵力，事件將如何發酵，各界高度關注。原文出處：美軍逮捕馬杜洛引美政壇口水戰 盧比歐：非入侵免國會批准 更多民視新聞報導馬杜洛淪2026首位被俘元首！他上銬竟喊：新年快樂馬杜洛遭美夜襲活捉「中恐對台如法炮製」？矢板明夫：這擔憂是多餘的美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師崩潰「自搧巴掌」

民視影音 ・ 7 小時前 ・ 3