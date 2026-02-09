異言堂／國軍警戒：共諜滲透中

專題組／沈雅雯 李奇樺 採訪報導

近年來中共對台滲透日益頻繁，「軍人」已經成為對岸鎖定的主要目標。國安單位揭露，中共對台滲透手法轉變，不再只鎖定高階退役將領，基層士官兵也成為統戰、拉攏與滲透的主要目標，中共透過低利貸款、金錢利誘等方式設下陷阱，誘使軍人落入圈套，民視異言堂訪問到退役的軍方人士，揭露左營海軍基地周邊，就有相當多疑似滲透的事件正在悄悄上演。





異言堂／中共瞄準基層國軍積極滲透 低利貸款 金錢陷阱 竊取國家機密

近年來中共對台滲透日益頻繁，「軍人」已經成為對岸鎖定的主要目標。（圖／示意畫面）

軍人遭中國鎖定滲透，已經成為國安隱憂，民視異言堂獨家訪問在海軍左營基地服役25年的退役軍官吳先生，他指出，近年軍人被滲透的情況越來越多。以高雄左營為例，過去一直有美女在路邊做問卷，原本只是鎖定軍人來招攬投資或是推銷保險，但最近也突然變成了共諜滲透的管道之一。

民視異言堂獨家訪問在海軍左營基地服役25年的退役軍官吳先生，他指出，近年軍人被滲透的情況越來越多。（圖／民視異言堂）

吳先生指出，問卷一開始先是蒐集軍階、收入與聯絡方式，再進一步推銷投資或小額借貸。一旦官兵無力償還債務，便可能被要求提供軍方的文件、照片或部隊資訊抵債，逐步陷入滲透陷阱。「一旦踩進這個陷阱第一下沒有爬起來，之後就很難再爬起來了」，吳先生說。2025年4月，國安局公布了一份分析報告，指出近年共諜案件數量快速攀升，2020年只有6件，2024年卻暴增到64件，暴增10倍之多，其中超過六成涉案者為軍人。而且中共的滲透對象鎖定了基層軍人。

異言堂／中共瞄準基層國軍積極滲透 低利貸款 金錢陷阱 竊取國家機密

吳先生指出，問卷一開始先是蒐集軍階、收入與聯絡方式，再進一步推銷投資或小額借貸。（圖／示意畫面）

國防院國家安全所研究員沈明室說，外界不要以為基層官兵沒有什麼重要情資，滲透就不重要，事實上中共透過基層官兵更能了解部隊虛實、士氣與抗敵意志，是將來攻台的重要判斷依據。專家提醒，面對系統性滲透，除司法與情治手段外，如何及早接住有金錢壓力的官兵，避免誤入陷阱，已成國安防線的關鍵。更完整深入報導，請點選YouTube影片收看完整專題報導。

