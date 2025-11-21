專題組／施岑諺 嘉義採訪報導

「這一條路我開了20多年，這條路是上山探望朋友的路。」嘉義大林慈濟醫院中醫師葉明憲每週三早上七點，從嘉義大林出發，沿著台三線一路蜿蜒上山往嘉義縣大埔鄉前進。只是去一趟要花1到1.5小時，而且山路崎嶇遇到颱風地震，落石坍方是家常便飯，然而20多年來葉明憲風雨無阻，每週上山下山來回150公里奔波。這是條探望朋友的路，也是條義無反顧的行醫路。





異言堂(影)／不畏崎嶇行醫路 嘉義暖男中醫師葉明憲

患有腦性麻痺的陳吟涵和母親相依維命。（圖／民視異言堂）

廣告 廣告

50多歲患有腦性麻痺的陳吟淑，騎著電動車載著快80歲的老媽媽穿梭在街道，成了大埔人熟悉的風景，母女倆是中醫葉明憲資深的病患，20多年前醫師葉明憲到大埔診斷出陳吟淑罹患小腦萎縮症，不間斷給予針灸治療延緩退化。「20多年給葉醫師照顧，給我信心，如果沒有葉醫師，她沒辦法可以走路。」談到葉醫師的好，陳吟淑就算話說不清楚也急著發表意見。

異言堂(影)／不畏崎嶇行醫路 嘉義暖男中醫師葉明憲

葉明憲不只到宅看診，也會關心患者家中的居住環境。（圖／民視異言堂）

葉明憲醫師說著客家話，讓86歲的羅阿坤備感親切，老先生幾乎全盲卻堅持獨居在山上。葉明憲每週到府醫療，除了把脈針灸，還幫忙巡視住家環境，排除危險因子。像是洗澡時的地板較濕滑，怕羅阿坤滑倒，所以葉明憲準備找人來安裝防跌倒的欄杆。

異言堂(影)／不畏崎嶇行醫路 嘉義暖男中醫師葉明憲

偏鄉醫療缺乏，所幸有這些無私奉獻的仁醫。（圖／民視異言堂）

嘉義縣大埔，曾是個沒有醫師的偏鄉，居民生病得下山，到嘉義或台南就醫車程約兩個小時，遇到緊急狀況，分秒間消逝的是生命，2002年嘉義大林慈濟醫院承接大埔醫療站，陸續派醫生上山。從白天忙到黑夜，資源匱乏的偏鄉，因為有仁醫挺身前進，讓偏鄉醫療挺過黑暗逐步看到曙光。葉明憲說，「當醫生最光榮的事情，就是能夠參與到每個人的生老病死，有地方付出總是幸福的事。」完整專題報導請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影)／不畏崎嶇行醫路 嘉義暖男中醫師葉明憲

更多民視新聞報導

異言堂(影）／神奇的客家庄伯公照護站 能趕走憂鬱 重拾笑容？

異言堂(影)／打針就會瘦? 減重亂象 瘦瘦針

異言堂(影)／台灣人每人每年吃355顆蛋 你吃的雞蛋安全嗎?

