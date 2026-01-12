專題組／蔡佳芸 呂炯緯 台北報導

2025年年末，第13屆「不倒騎士」環台活動，順利完成為期10天的單車環台挑戰，這同時也是台灣抗癌協會創會理事長吳興傳，第13年帶領癌友踏上環島之路。身為車隊領頭羊的他表示：「癌友環島不是挑戰生命，而是延續生命。」民視異言堂團隊一路貼身追蹤，記錄癌友在環島過程中，所面臨的身心考驗。









吳興傳領騎13年 陪癌友挑戰生命、延續生命。（圖／民視異言堂）

台灣抗癌協會創會理事長吳興傳，是一名馬拉松跑者，也是專業陪跑教練，跑過上千場馬拉松賽事，他過去自詡為「無馬不歡」的獎金獵人! 不過，就在人生最意氣風發之際，迎來命運重擊。吳興傳指出，2009年太太與他先後罹患卵巢癌與大腸癌，不到半年太太驟逝，讓吳興傳陷入人生谷底，一度失去活下去的力量。在最絕望的時刻，他腦中浮現一句話：「馬拉松的境界，就是咬得住痛苦」他才因此轉念。

罹癌重擊、失去摯愛，吳興傳回憶過往低潮。（圖／吳興傳）

2011年，吳興傳首次號召癌友騎單車環島，並默默立下誓言，只要還活著，每一年都要辦下去，如今十四年來，他真的年年實踐，也鼓舞了無數癌友走出家門、走出低潮，他同時也把這份這份熱情推向更廣的公益行動。





異言堂(影)／伴癌友環島13年 不倒騎士抗癌延續生命鬥志

「天殘地缺」從1995年開始就會固定相約晨跑。（圖／民視異言堂）

此外，吳興傳還有一個稱為「天殘地缺」的好友組合，成員中有視障者、聽障者，和手臂殘缺的人，他們都是一群熱愛運動的勇者，用不完美的身體，活出了最完整的生命鬥志。更詳盡的故事，請點選YouTube觀看完整專題報導。

