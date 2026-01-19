異言堂(影)／傳統中藥房快消失 年輕人接班拚轉型 苦中藥變甜點

專題組／蔡佳芸 呂炯緯 綜合報導

傳統中藥房是古老智慧的象徵，也是台灣民眾共同的記憶。不過隨著民就醫和用藥習慣改變、相關法規政策間接造成接班斷層，全台中藥房從全盛時期多達兩、三萬家，到如今僅剩七千多家，產業正面臨存亡危機。正因如此，一些年輕世代接班後，努力拚轉型，希望翻轉老藥鋪黑黑暗暗、中藥又苦又澀的刻板印象，讓年輕世代覺得「吃中藥是一件很酷的事」。





中藥元素融入甜點 顛覆又苦又澀的印象。（圖／民視異言堂）

中藥材枸杞被做成慕斯蛋糕，杜仲加進生乳捲裡頭，烏梅則巧妙融入巧克力塔，看似突兀的組合搭在一塊竟意外合拍，這是王心盈經過數百次的測試，將中藥融入到甜點，打造出具有特色的漢方甜點。她解釋，中藥材不總是苦，其實蘊含酸、苦、甘、辛、鹹五味層次，像是大棗、枸杞都帶有天然甜味，也都成為她創作的重要材料。王心盈的漢方甜點店，就位在台北市的40年老中藥鋪裡，傳統的老木頭中藥櫃還能變身為享受下午茶的餐桌，這是身為中藥房二代王心盈的創意，而這些甜點也都出自她的雙手。

中藥房二代嘗試創新，翻轉老藥鋪黑黑暗暗的刻板印象。（圖／民視異言堂）

為何敢大膽創新? 是因為王心盈深感年輕世代對中藥逐漸陌生，若能透過一塊甜點，讓人先喜歡上，再認識中藥何嘗不可? 只是，轉型之路充滿挑戰，如何在傳統與創新之間找到平衡，更詳盡的故事，請點選YouTube觀看完整專題報導。

