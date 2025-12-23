專題組／許敬柔 徐景明 花蓮報導

花蓮光復洪災發生之後，至今已經三個月，仍有許多災民在重建家園，無家可歸，政府安排三種方案，包括依親租屋、短安置旅宿以及中繼屋等，讓災民選擇。然而，光是短暫安置旅宿的名冊，就漏洞百出！共計三百多家，看似數量很多，但我們記者實際打電話去詢問，有些業者說早已結束配合，甚至有電話根本就是其他機構單位。究竟這份名單有沒有被查核?真實性為何?









異言堂／光復災民潰堤 誰能聽見他們的呼求

光復鄉許多災區房屋已無法居住（圖／民視異言堂）

馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成重大災情，直到現在仍有許多重災區的災民無家可歸，為了協助災民在修繕房屋期間，能先有個地方住下來，中央政府祭出三個方案，一是依親租屋，提供租屋補貼；二是推出「短期安置旅宿補助」，讓災民免費入住，房費由中央補助給旅宿業者，時間僅一個月，一直到2025年12月底。三則是建置中繼屋，預定12月底完工，2026年1月中旬入住。

異言堂／光復災民潰堤 誰能聽見他們的呼求

中繼屋規劃十幾戶人家共用一間廚房（圖／民視異言堂）

不過，中繼屋的規劃與設計，遭到災民痛批:「跟工寮沒兩樣」，不僅得共用廚房與部分空間，與0403的中繼屋相比，規模差距甚大!災民無奈的說，也沒辦法！家裡也被沖毀，根本無處可去。花蓮縣議員楊華美:「到底你在蓋的時候你有沒有想過什麼樣是對人的尊重？八十五歲的災民劉爺爺回想自己在佛祖街承接父親留下來的土地務農，現在卻無處可去，不禁潸然淚下。

異言堂／光復災民潰堤 誰能聽見他們的呼求

光復鄉中繼屋內部格局（圖／國土署提供）

除此之外，記者實際查訪短期安置旅宿的名單，密密麻麻，但資訊卻紊亂不一！有的到十月底就結束配合，有些電話則是其他機構，旅宿名冊正確性究竟有沒有查核?花蓮縣觀光處回應旅塑名單由旅館公會提供的，觀光處也不清楚來源，只知道當時情況緊急，接下來觀光處有增加的(業者)，都有填意願表。議員楊華美痛批中央推地方，地方推中央，受苦的是光復災民。更完整深入報導，請點選YouTube影片收看。

原文出處：異言堂(影)／光復災民心在潰堤 誰能聽見他們的呼求?

