進駐台灣經營20年的知名瑜伽品牌 「TRUE YOGA全真瑜珈健身」 10月無預警歇業，造成四萬名消費者權益受損、求償無門。台灣消費者保護協會已代為提起團體訴訟，協助受害消費者依法提起訴訟，即日起至114年12月15日止，受理「全真瑜珈團體訴訟」。而此事件也再度掀起台灣長久盛行的「預付型交易」是否存在消費風險與制度漏洞等問題。





異言堂(異)／先付費後享受! 全真瑜珈惡性倒閉掀預付型交易潛藏風險

全真會員自救會統計消費爭議金額高達4.2億元。（圖／民視新聞）

全真瑜珈惡性倒閉，除了造成數百名勞工失業，也造成超過四萬名消費者受害。會員林小姐向記者透露，全真2024年底推出「買三年會員、送第四年」方案，宣稱四年平均下來，一個月的費用才一千元極為優惠，吸引許多消費者購買，如今全面歇業，有人早已預付三年會費，錢追討不回，且信用卡仍在繼續扣款中。

異言堂(異)／先付費後享受! 全真瑜珈惡性倒閉掀預付型交易潛藏風險

地球村美日語近期已面臨嚴重經營危機，主打預付方案等行業，倒閉事件層出不窮。（圖／民視異言堂）

新北市消費者保護官室主任王治宇指出，「預付型交易」是指消費者先付錢，再分次享受商品、服務，常見於健身房、瑜伽會館、美容SPA、補習班等，尤其這是健身業長久盛行的消費模式。業者往往會以買多送多的行銷手法，不少消費者以為撿到便宜，卻忽略了背後的風險。

異言堂(異)／先付費後享受! 全真瑜珈惡性倒閉掀預付型交易潛藏風險

健身房預收高於五千元，業者須將一半金額存入信託專戶。（圖／民視異言堂）

儘管「履約保障制度」早已上路，更在2022年強化規範健身房預收費用若高於5000元，業者須將一半金額存入信託專戶，一旦倒閉，會員則可依法向信託銀行申請退費。不過近年相關業者倒閉事件層出不窮，受害消費者踏上漫長的維權之路，即便打團體訴訟，能真正拿回錢的比例卻不高，顯見制度執行面卻存在許多漏洞，更詳細的內容請點選YouTube影片收看完整專題報導。

原文出處：異言堂(影)／ 全真瑜珈惡性倒閉 揭預付型消費的隱藏風險

