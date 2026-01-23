專題組／陳佳誼、李奇樺 採訪報導

吳郭魚，台灣人並不陌生，這些年，因著品種改良和養殖技術提升，它早已化身為高品質的「台灣鯛」。無論是火鍋店、超市冷凍包裝的魚片，以及自助餐與校園團膳中常見的「蒲燒鯛」，也是由台灣鯛加工。





改良過後高品質的吳郭魚，被稱為台灣鯛。（圖／民視異言堂）

有人戲稱，台灣鯛是「被誤會很深」的魚，許多人以為它便宜，不是什麼好魚種，對它的印象也停留在「生長環境雜亂」、「土味重」。不過，海洋大學食科系助理教授王上達說，現在的台灣鯛肉質是非常地嫩，刺少容易入口，很適合全年齡的食用，最重要是它的蛋白質含量相對不錯，油脂含量很低，想要增肌減脂的民眾可多食用。

台灣鯛鱗片富膠原蛋白，可運用在化妝保養品。（圖／民視異言堂）

而且，現在水試所和養殖業者積極推動養殖環境和技術升級，有些台灣鯛還能做出生食等級。王上達說，像虱目魚、金目鱸都沒有生魚片等級，但因為品種、養殖環境，以及加工流程的改善，台灣鯛是有生魚片等級的，而且鱗片可以拿來萃取膠原蛋白，在生技妝品界已在運用。

加工的升級，讓台灣鯛的產品更多元。（圖／民視異言堂）

1970年代，台灣是第一個將吳郭魚當成貿易品項，賣到美國的國家。不過，有台商將技術帶往中國和東南亞，國際市場開始出現低價競爭。為了做出區隔，2002年，漁業署將改良後，符合外銷品質的吳郭魚，命名為「台灣鯛」。民間也成立台灣鯛協會。更詳盡的故事，請點選YouTube觀看完整專題報導。

原文出處：異言堂(影) ／別嫌牠俗 蛋白質高又低脂 魚鱗可當保養品

